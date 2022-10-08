Що робити, коли виникли проблеми із даними ВПО у Дії

Так, у Міністерство цифрової трансформації України повідомили, чи отримають допомогу українці та коли буде зареєстрований статус ВПО, якщо у "Дії" відбувся збій. Інструкцію читайте у матеріалі.

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Наразі заявку для отримання довідки ВПО через "Дію" вже подало близько 1,4 мільйона осіб. Мінцифри вже передала Мінсоцполітики дані про всіх осіб, хто це зробив. У більшості заявників та членів їх сімей, не виникло проблем з реєстрацію ВПО та отриманням грошової допомоги.

Відповідні установи вже працюють над їх опрацюванням та призначенням допомог.

Але, є невелика кількість ВПО, заяви яких мають проблеми з даними, і яким повідомили про некоректність даних та з проханням особисто звернутися до структурного підрозділу соцзахисту населення.

У випадках, коли українці звертаються з повідомленням про збій, допомога буде призначена з дати подання першої заяви через "Дію", тому жодна людина не втратить гроші.

У Мінцифрі зазначили, що такі люди можуть повторно подати заяву.

Повідомляється, що у "Дії" найближчим часом з'являться й нові послуги для переселенців – додатково Мінцифри та Мінсоцполітики планують запуск послуги по зняттю з реєстрації статусу ВПО та зміни адреси реєстрації ВПО.