Відшкодування за проживання ВПО З 1 жовтня Уряд змінив умови, за якими надається компенсація за безплатне проживання ВПО. Тепер, її розміри збільшено вдвоє, але за однієї умови. Зміни внесені постановою уряду № 1094 від 30 вересня. Читайте також Мешканці нещодавно звільнених територій отримають додаткові виплати

На час опалювального сезону з 1 жовтня 2022 р. по 31 березня 2023 р. компенсація за безкоштовне проживання ВПО виросла більше, ніж вдвоє, але тепер не всі мають на неї право,

– йдеться у повідомленні.

За новими правилами, сума компенсації за проживання ВПО встановлена на рівні 900 гривень на місяць за людину. Раніше – 450 гривень на місяць.

Хто має право на безплатне проживання ВПО

Відповідно до постанови змінилися критерії осіб, які мають право на безплатне розміщення. До них додалися особи які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Серед жителів материкової України на безплатне проживання мають право:

особи, які проживали на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні;

особи, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через агресію Росії в Україні.

При цьому, інформація про пошкодження або руйнування житла має бути внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Або ж має бути подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування самого факту пошкодження / знищення нерухомого майна.

Що зробити, щоб отримати компенсацію

Для того, щоб отримати компенсацію, особа, що розмістила ВПО не пізніше 5 днів з дня закінчення звітного місяця подає заяву в орган місцевого самоврядування за місцем житла. Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО.

Також особи, що розмістили ВПО, зобов'язані в день припинення їх розміщення або зміни їх кількості подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні, з зазначенням можливості надалі розміщувати ВПО у цьому жилому приміщенні.

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