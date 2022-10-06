Возмещение за проживание ВПЛ С 1 октября правительство изменило условия, по которым предоставляется компенсация за бесплатное проживание ВПЛ. Теперь ее размеры увеличены вдвое, но при одном условии. Изменения внесены постановлением правительства №1094 от 30 сентября. Читайте также Жители недавно освобожденных территорий получат дополнительные выплаты

На время отопительного сезона с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года компенсация за бесплатное проживание ВПЛ выросла больше, чем вдвое, но теперь не все имеют на нее право,

– говорится в сообщении.

По новым правилам сумма компенсации за проживание ВПЛ установлена на уровне 900 гривен в месяц за человека. Раньше – 450 гривен в месяц.

Кто имеет право на бесплатное проживание ВПЛ

Согласно постановлению изменились критерии лиц, имеющих право на бесплатное размещение. К ним добавились лица, переместившиеся с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Среди жителей материковой Украины на бесплатное проживание имеют право:

лица, проживавшие на территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящиеся во временной оккупации, окружении;

лица, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за агрессии России в Украине.

При этом информация о повреждении или разрушении жилья должна быть внесена в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации. Или должно быть подано документальное подтверждение от органов местного самоуправления самого факта повреждения/уничтожения недвижимого имущества.

Что сделать, чтобы получить компенсацию

Для того чтобы получить компенсацию, лицо, разместившее ВПЛ не позднее 5 дней со дня окончания отчетного месяца подает заявление в орган местного самоуправления по месту жилья. Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения ВПЛ.

Также лица, разместившие ВПЛ, обязаны в день прекращения их размещения или изменения их количества подать в произвольной форме заявление с информацией об изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении, с указанием возможности в дальнейшем размещать ВПЛ в этом жилом помещении.

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