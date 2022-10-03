Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что для украинцев с освобожденных территорий предусмотрена помощь от государства и благотворителей. Речь идет о гуманитарной и финансовой.
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Каждый переживший оккупацию может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 гривен,
– рассказала чиновник.
Добавим, что на Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Люди, проживавшие там во время оккупации, разово могут получить 1200 гривен через "Укрпочту".
ВСУ освобождают украинские территории: последние новости
- Утром 3 октября в Херсонском облсовете сообщили о хороших новостях из Бериславского района. Пока никаких деталей нет.
- В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что наши военные взяли Торское в Донецкой области. Это село расположено по дороге в Кременную.
- Президент Владимир Зеленский вечером 2 октября подтвердил, что ВСУ освободили из оккупации Архангельское и Миролюбовку. Он поблагодарил бойцов за новые успехи.
- В этот же день наши военные полностью зачистили Лиман от оккупантов, а также вошли в Крещеновку Херсонской области.
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