Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что для украинцев с освобожденных территорий предусмотрена помощь от государства и благотворителей. Речь идет о гуманитарной и финансовой.

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Каждый переживший оккупацию может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 гривен,

– рассказала чиновник.

Добавим, что на Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Люди, проживавшие там во время оккупации, разово могут получить 1200 гривен через "Укрпочту".

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