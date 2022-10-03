Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що для українців зі звільнених територій передбачена допомога від держави та благодійників. Мовиться про гуманітарну та фінансову.

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Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 гривень,

– розповіла чиновниця.

Додамо, що наразі на Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Люди, які мешкали там під час окупації, разово можуть отримати 1200 гривень через "Укрпошту".

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