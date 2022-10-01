З 1 жовтня в Україні зміниться механізм виплат пільг та субсидій. Зокрема, їх здійснюватиме Пенсійний фонд.

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Переселенці можуть оформити субсидії

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що переселенці можуть оформити субсидії на оплату ЖКП. Для цього їм, окрім заяви та декларації, потрібно подати до органів соцзахисту договір оренди житла або довідку переселенця.

Якщо людина звертається за субсидією не за місцем реєстрації, то вона має підтвердити документально, на підставі чого вона тут проживає: це договір оренди житла або довідка внутрішньо переміщеної особи,

– зауважив Музиченко.

Зверніть увагу! Для того, щоб дізнатися, чи призначили вам субсидію та який її розмір, скористайтеся порталом subsidii.ioc.gov.ua.

Який розмір субсидії в Україні

У 2021 році субсидію дали майже 400 тисячам сімей. Її середній розмір по Україні становив 4 037,19 гривні.

Зауважимо, що розмір субсидії залежить від доходу сім'ї. Тому її розмір буде різнитись для окремих домогосподарств.

Субсидія розраховується за такою формулою: плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов'язковий платіж.

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