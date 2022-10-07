Про те, хто може отримати виплати та як їх оформити читайте далі. 24 канал підготував покрокову інструкцію.

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Хто може претендувати на виплати для ВПО

Виплати від держави можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки через війну. Проте, важливо зазначити, що це стосується лише тих осіб, які перебувають зараз в Україні.

Кому доступні виплати:

громадянам, в населених пунктах яких ведуться бойові дії;

українцям з тимчасово окупованих територій;

жителям міст та сіл, що перебувають під блокадою або зняті з обліку;

людям з деокупованих регіонів України.

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Покрокова інструкція з оформлення виплат для ВПО

Виплати можна оформити собі та дітям. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

Онлайн у "Дії" для дорослого: що робити

Оновити додаток "Дія" та авторизуватися.

Надіслати заявку на отримання статусу ВПО.

Натиснути: "Хочу отримувати допомогу".

Вибрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає, то оформити її.

Як оформити виплати онлайн для дитини:

оновити додаток "Дія" та авторизуватися;

зайти у розділ "Послуги" та обрати "Отримати статус ВПО";

вказати свою актуальну адресу;

підтвердити своє місце перебування через геолокацію;

якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, то варто додати його вручну;

натиснути: "Хочу отримувати допомогу";

вибрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає, то оформити її.

Хочу отримати виплати від держави офлайн: як це зробити

Щоб отримати статус ВПО та виплати необхідно звернутися до відповідної державної установи. Це може бути ЦНАП, орган соцзахисту населення або просто до представників місцевої влади.

Візьміть з собою паспорт. Зазначимо, що точний перелік документів для отримання статусу ВПО варто уточнити наперед в ЦНАПі.

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, то потрібно мати будь-який документ, який підтвердив би це. Підійде військовий квиток, трудова книжка, право власності на майно тощо.

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Хто має право на безкоштовне проживання у статусі ВПО

Відповідно до нової постанови Кабміну, відбулися певні зміни в переліку тих осіб, які можуть претендувати на безплатне проживання. До них додалися ВПО з території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Серед жителів материкової України право на розміщення за кошт держави мають жителі населених пунктів, які зараз перебувають у зоні бойових дій, в оточенні чи тимчасовій окупації. Крім цього, особи, чиє житло зараз є непридатним для проживання чи зруйнованим унаслідок війни Росії проти України.

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