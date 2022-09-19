Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. До речі, наразі триває прийом повторних заяв переселенців на отримання допомоги.

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В яких випадках не приймають заяву від ВПО

Перший випадок – відмовляються приймати повторні заяви від тих ВПО, які вже подавали їх через Дію до 30 квітня, але не отримали допомоги. При цьому люди не завжди можуть довести факт подачі першої заяви.

Другий випадок – відмовляються приймати заяви на облік у тих ВПО, які не мають реєстрації проживання на ТОТ або у зонах бойових дій. Відповідно, не ставши на облік, переселенець не може розраховувати на допомогу.

У Мінреінтеграції нагадали, що до 1 жовтня триває прийом повторних заяв ВПО на отримання державної допомоги. Для цього необхідно звернутись до органів соціального захисту або відправити заяву поштою.

Водночас треба зазначити, зокрема, номер банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональні дані одержувача.

Важливо! Навіть якщо ви не можете довести факт подачі першої заяви, у вас зобов'язані прийняти до розгляду повторну. Протягом 10 днів з часу отримання органом соцзахисту повторної заяви має бути призначена допомога.

Також не є підставою для відмови взяття на облік тих ВПО, у яких відсутня реєстрація на ТОТ чи у зоні бойових дій. Це передбачено чинним законодавством.

Є перелік інших документів, за допомогою яких можна довести місце проживання, з якого евакуювалась людина.

Нагадаємо, що навіть якщо людина втратила паспорт за певних обставин, вона зможе розраховувати на соціальну допомогу. Для підтвердження особи достатньо буде використати документи з застосунку "Дія", зокрема, єДокумент, або довідку про те, що людина звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

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