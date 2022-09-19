Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кстати, продолжается прием повторных заявлений переселенцев на получение помощи.

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В каких случаях не принимают заявление от ВПЛ

Первый случай – отказываются принимать повторные заявления от тех ВПЛ, которые уже подавали их через Дию до 30 апреля, но не получили помощи. При этом люди не всегда могут доказать факт подачи первого заявления.

Второй случай – отказываются принимать заявления на учет тех ВПЛ, которые не имеют регистрации проживания на ВОТ или в зонах боевых действий. Соответственно, не встав на учет, переселенец не может рассчитывать на помощь.

В Минреинтеграции напомнили, что до 1 октября продолжается прием повторных заявлений ВПЛ на получение государственной помощи. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты или отправить заявление по почте.

В то же время следует указать, в том числе, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональные данные получателя.

Важно! Даже если вы не можете доказать факт подачи первого заявления, у вас обязаны принять к рассмотрению повторное. В течение 10 дней с момента получения органом соцзащиты повторного заявления должна быть назначена помощь.

Также не является основанием для отказа взятия на учет тех ВПЛ, у которых отсутствует регистрация на ВОТ или в зоне боевых действий. Это предусмотрено действующим законодательством.

Есть список других документов, с помощью которых можно доказать место жительства, из которого эвакуировался человек.

Напомним, что даже если человек потерял паспорт при определенных обстоятельствах, он сможет рассчитывать на социальную помощь. Для подтверждения личности достаточно использовать документы из приложения "Дия", в частности еДокумент, или справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.

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