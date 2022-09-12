Так, разом з ЮНІСЕФ Мінреінтеграції обіцяє забезпечити зимовим одягом діток внутрішньо переміщених осіб.

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Що дадуть маленьким українцям

Як зазначили у міністерстві, набори надаватимуть немовлятам та дітям віком від 2 до 14 років. У теплих комплектах, які будуть уніфікованими та підходитимуть як дівчаткам, так і хлопчикам, будуть:

зимова куртка;

светр або світшот;

термобілизна;

зимові та спортивні штани;

шкарпетки;

зимові черевики;

шапка, шарф та рукавички.

Важливо! Першочергово зимові набори будуть надаватися багатодітним родинам.

Щоб отримати дитячий зимовий комплект, внутрішньо переміщеним особам потрібно залишити заявку за номерами:

15-48 – кол-центр Мінреінтеграції;

або +380 (66) 813 62 39 – номер Уповноваженого з питань ВПО.

Чи зможуть переселенці зможуть отримувати соцпослуги та виплати, якщо втратять паспорт

Відомо, що внутрішньо переміщеним особам держава виплачує соціальну допомогу. Як повідомляли у Мінреінтеграції, навіть якщо людина втратила паспорт за певних обставин, вона зможе розраховувати на неї. Для підтвердження особи достатньо буде використати документи з застосунку "Дія", зокрема, єДокумент, або довідку про те, що людина звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

Як наголосили в Мінреінтеграції, держава не буде примушувати людей чекати місяць чи два на документи, щоб отримувати допомогу.

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