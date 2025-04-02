Все усилия имеют смысл

Мы объединили несколько тысяч человек и работали 24 часа в сутки, чтобы оказывать правовую и другую помощь преследуемым протестующим по всей стране. Тогда через наши руки проходили сотни и сотни избитых, арестованных, подвергнутых пыткам, обвиняемых по сфабрикованным уголовным делам. Об этом заявила Александра Матвийчук, информирует 24 Канал.

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Один вопрос поставил меня в ступор. "Как вы видели победу?", – спросила журналистка. Конечно, мне хотелось дать какой-то лаконичный и красивый ответ, но его не было.

"Понимаете, – начала я, – мы спали по 3 – 4 часа в сутки. Каждый день мы тушили сотни пожаров. Мы не знали, как это все закончится. Мы просто честно делали свою работу".

Позже я нашла ту же самую мысль в мемуарах украинских диссидентов. Они понимали, что борются против всей тоталитарной машины. Советы могут их с легкостью раздавить, даже их имена могут не сохраниться. Но они имели достоинство, и это заставляло их бороться за свободу. Хотя из всего арсенала средств у них были только собственное слово и собственная позиция.

И вот мы, много лет спустя, точно знаем, что Украина восстановила свою независимость, и благодаря тому, что в свое время они за это честно боролись. И что собственное слово и собственная позиция – это не так и мало, в конце концов.

Это я к тому, что сейчас достаточно сложный период, но надо честно делать свою работу. Каждому и каждой на своем месте. Потому что история убедительно свидетельствует, что все наши усилия имеют смысл.

Если и существуют истины, претендующие на универсальность, то среди них будет вот эта, которую сформулировал Виктор Франкл после того, как выжил в нацистских концлагерях:

"Первыми ломались те, кто верил, что скоро все закончится. После них – те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях, без ожиданий о том, что может или не может произойти".