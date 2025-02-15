У Келлога спросили, хотят ли США завершения войны или победы в войне. Он сказал: "Если вы думаете о победе в контексте Второй мировой с подписанием мирного договора - этого, наверняка, не произойдет".

"Что такое победа в войне? Давайте будем честными – Украина пошла на чрезвычайные жертвы, Украина смело боролась... Первое, что надо сделать - это остановить кровотечение, а дальше уже лечить. Мы не можем спасти жизнь, если человек продолжает истекать кровью... Нам нужно немного иначе на это посмотреть в долговременной перспективе и поэтому мы хотим послать сообщение, что агрессия неприемлема и мы хотим суверенную Украину. Но не можем быть наивными", – ответил Кит Келлог.

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