Это будет подготовка к встрече Трампа и Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Когда могут состояться первые переговоры России с США

Первая встреча новой администрации в Белом доме с Москвой могут состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, эта встреча имеет целью создать основу для возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Путиным в конце февраля.

Детали переговоров и список участников еще согласовываются. Известно, что во встрече примут участие советники по национальной безопасности, в том числе и представители Украины. В то же время источники отмечают, что представителей Европейского Союза на этих переговорах не будет.

Ранее Трамп заявлял, что официальные лица США и России вскоре встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения путей урегулирования войны, и Украина также будет привлечена к переговорному процессу.

Напомним, Саудовская Аравия подтвердила готовность принять саммит между Трампом и Путиным.