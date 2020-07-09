Сейчас все больше встречается случаев, когда люди приезжают из-за границы, собственно из "красной" зоны, сдают ПЦР-тест и не знают, что делать для исключения их из приложения "Дій вдома". Как решить этот вопрос и к кому обращаться – объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Алгоритм действий в отношении людей, которые возвращаются в Украину из "красной" зоны

Соответствующую информацию глава Минздрава обнародовал во время брифинга по коронавирусной ситуации в Украине 9 июля. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам Степанова, по предложению Минздрава было принято соответствующее решение правительства о том, каким образом люди могут выходить из самоизоляции.

Как это происходит сегодня? Человек, приезжающий из страны, отнесенной к "красной" зоне, должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение "Дій вдома". Но по его желанию он может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории,

– говорит министр.

Он отметил, важно, чтобы эта лаборатория была аккредитованной Центром общественного здоровья (ЦОЗ).

"В случае отрицательного теста лаборатория сразу должна сообщить ЦОЗ и автоматически эта информация поступает в приложение "Дій вдома". В итоге Вас исключают из списка тех, кто находится на самоизоляции. Вам должно прийти сообщение", – добавил глава Минздрава,

Степанов подчеркнул, для того, чтобы Вас исключили, нужно предоставить правильный номер телефона во время того, как Вы будет задавать тест.

Смотрите брифинг Минздрава по коронавирусной ситуации в Украине: видео

Что такое "красная" зона

К "красной" зоне относят те страны, где коронавирусная ситуация такая же, как в Украине или хуже. Говорится о количестве случаев заражения 100 тысяч населения.

Также есть еще "зеленая" зона – это те страны, где ситация лучше, чем в Украине. Если человек прибывает из таких стран, необходимость обсервации/cамоизоляции отпадает.

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