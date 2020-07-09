Зараз все більше трапляється випадків, коли люди приїжджають з-за кордону, власне з "червоної" зони, здають ПЛР-тест і не знають, що робити для виключення їх з додатку "Дій вдома". Як вирішити це питання та до кого звертатися – пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Алгоритм дій щодо людей, які повертаються до України з "червоної" зони

Відповідну інформацію очільник МОЗ оприлюднив під час брифінгу щодо коронавірусної ситуації в Україні 9 липня. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами Степанова, за пропозицією МОЗ було ухвалено відповідне рішення уряду щодо того, яким чином люди можуть виходити з самоізоляції.

Як це відбувається сьогодні? Людина, що приїжджає з країни, віднесеної до "червоної" зони, повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши в себе додаток "Дій вдома". Але за її бажанням вона може пройти ПЛР-тестування у будь-якій приватній лабораторії,

– каже міністр.

Він наголосив, важливо, щоб ця лабораторія була акредитованою Центром громадського здоров’я(ЦГЗ).

"У разі негативного тесту лабораторія одразу має повідомити ЦГЗ і автоматично ця інформація надходить у додаток "Дій вдома". У підсумку Вас виключають зі списку тих, хто перебуває на самоізоляції. Вам має прийти повідомлення", – додав очільник МОЗ,

Степанов підкреслив, для того, що Вас виключили, потрібно надати правильний номер телефону під час того, як Ви буде задавати тест.

Дивіться брифінг МОЗ щодо коронавірусної ситуації в Україні: відео

Що таке "червона" зона