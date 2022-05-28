Что должны делать "хорошие русские" и почему этого не делают

Играть в длинную очень трудно, потому что это невозможно делать на адреналине, эмоциях, или завышенных ожиданиях. Война – о длинных марафонах, на которые придется настроиться и не выгореть раньше времени.

Боевые действия будут изменять свои формы, масштабы, каждая оккупированная/деоккупированная территория потребует различных подходов, что связано с особенностью травмы, продолжительностью и тактикой боевых действий, состоянием общества в контексте миграции, или блокады, действиями лидеров общественного мнения в активной фазе.

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Что делать с Россией

Дату победы будут определять наши отпрыски, а не мы. Лупать скалу придется долго, потому что после завершения сражений нам не только придется разгребать пожарища, строить новую инфраструктуру и эффективное государство, которое должно оставаться демократическим, но и понять, что делать с соседями.

Я сейчас вообще не о примирении, потому что наше поколение уже никого не простит. И сажать за стол переговоров стороны не только наивно, но и вредно, местами – преступно.

Украинцы – травмированные, непутинские россияне – мало мотивированы, эгоцентричны, или вообще не влиятельны. Имитировать процесс не стоит. 6 лет назад из Северной Ирландии я привезла 4 Т, через которые часто прогоняю потенциальную переговорную рамку: truth (правда), trust (доверие), talk (разговор), time (время ).

Правда сейчас у каждого свое, доверия нет ни одного, разговор в период этой фазы боевых действий относительно стратегических решений невозможен, а время не может лечить, потому что каждый день нам раскрываются новые факты об акте геноцида против украинского народа, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Также может манипулировать противник, чтобы перегруппироваться и нажать на болевые точки глобальных игроков (осень без тепла, инфляция, продовольственный кризис, уничтожены логистические цепочки и т.д.).

Но мы уже сегодня должны требовать тех россиян, которые называют себя оппозицией Путина, прекратить вред украинскому настоящему. Не садиться за стол переговоров, потому что они не принимают никаких решений, но могут уже быть минимально полезными в будущем, которое неотвратимо. Их единственная честная и добросовестная роль может быть в подготовке EXIT Strategy (Стратегии выхода) России из Украины, ее экономики, социально-политического и правового поля, ее территории и истории.

Этот процесс будет длиться десятилетиями, но он должен быть и элементом мирного соглашения, которое будет подписываться не с Путиным, конечно.

Чего хотят "хорошие русские"

Я больше недели провела в США и встречалась с разными политиками, партнерами, аналитическими центрами, государственными и негосударственными институтами. Паркетных фото не будет, потому что цель была совсем другая, а также детальных фамилий, логистики, потому что список из 40 позиций, скорее, будет интересовать оппонентов, чем запоминаться друзьями. Но что могу точно сказать, что каждая точка назначения (Конгресс, Сенат, Государственный департамент и т.п.) сопровождалась информацией, кто из "хороших русских", что делает в Вашингтоне и дает рекомендации.

Этот список, на самом деле, очень короткий и в нем НЕТ Украины:

Не налагать санкции на те сектора или игроков, которые вредят обычным гражданам, особенно чрезвычайным, которые уже живут на Западе и ищут себя там;

Налагать санкции на тех чиновников, которые есть в списках россиян, например, антикоррупционеров, но там нет фокуса на виновных в гибели украинцев;

Поддерживать оппозицию в экзили и строить демократию на расстоянии (это особенно наивно, но за это цепляется глаз и на это будут выделять ресурсы, время, внимание наши партнеры, а потом придет разочарование.

Как видим, нет ничего об осуждении геноцида в Украине, требованиях остановить Путина, снабжать украинскую армию больше оружия для максимально быстрой победы на поле боя.

Извините за откровенность, но есть и факты, когда западные россияне уже просят средства у американцев, чтобы финансировать за них акции гуманитарной помощи украинцам в странах пребывания. Какой-то особенно глубокий цинизм.

Как "хорошим русским" стать нормальными

Без хейта и неуважения, но вполне рациональные и сознательные люди с паспортами страны-агрессора, где бы они ни находились, должны были бы инвестировать свою энергию в EXIT Strategy из Украины.

Войну мы выигрываем с помощью нашей армии, усиленной западным оружием и глобальными санкциями, но "российские либералы" должны были бы озвучить, что они будут делать сейчас для украинской победы и после падения режима Путина:

Что будет с Крымом и каким путем он будет возвращен Украине: прекращение существования там военных баз, как и милитарной инфраструктуры, юридический процесс, требующий изменения законов России и переселения россиян, приехавших после 2014 года, возмещение ущерба Украине и ее гражданам за долгое время оккупации, легкой формы выхода из российского гражданства тех, кто был насильственно паспортизирован. Крым я бы ставила во главу угла, потому что с него война началась, на нем должна и закончиться. И на этом же вопросе следует тестировать "хороших русских". Они преимущественно находятся уже не у себя дома, им ничего не угрожает, поэтому молчание по этой теме просто демонстрирует их реальную суть, а деталей по Крыму очень много. Я бы, кстати, настаивала на историческом искуплении перед крымско-татарским народом, как отдельной составляющей искупления россиян;

Паспортизация Донбасса и новые процессы приобретения принудительного гражданства создаст множество правовых проблем. Конечно, каждый будет свободным сделать свой выбор, но второе российское гражданство после завершения войны за независимость Украины быть не может. Это значимый социально-экономический вопрос, с которым необходимо работать;

Признание юрисдикции Международного уголовного суда и участие в осуждении путинского режима на уровне национальной и международной правовых систем, в частности, и в России, с последующим осуждением преступников в судах местной юрисдикции;

Репарации и финансовое участие/возмещение понесенного ущерба/расходов на восстановление инфраструктуры и возмещение семьям жертв и пострадавших;

Просмотр истории без пропаганды и манипуляций с правдивым отражением российско-украинской войны, начавшейся в феврале 2014 года.

Есть очень много других идей, но для 90% визави может хватить и первого пункта.

Героические выступления в судах и посадки российских оппозиционеров лично меня затрагивают, но я вспоминаю своих дедушек и бабушек, которые были осуждены именем Советского Союза за государственную измену этого монстра и эти смелые политические действия уже не кажутся экстра ординарными.

Нам следует пытаться на эту тему начать внутреннюю дискуссию и список требований к новому поколению российских политиков.