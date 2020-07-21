Мы его боялись, – что говорят о террористе Максиме Плохом его соседи
Террорист Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, уже около трех лет проживает в городе Дубно Ровненской области и некоторое время работал там в водоканале. Журналисты пообщались с жильцами его дома – отзывы довольно неоднозначные.
Журналисты местного телеканала Teza.tv пообщались с соседями террориста, который называет себя Максимом Плохим. Они рассказывают, что мужчина гораздо больше любил животных, чем людей.
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Не здоровается, не общается. Делает все, что хочет, мы просто боялись, – рассказывает соседка террориста Татьяна.
Ей известно, что Максим Кривош вышел из тюрьмы 5-6 лет назад. По словам женщины, мужчина был "непонятным и агрессивным" и никогда не сдавал деньги на нужды дома.
В семье царят "дисциплина и террор"
Также Татьяна рассказала, что в семье Кривоша царили "дисциплина и террор". Женщина объяснила, что он часто бил свою жену, а однажды толкнул и ее саму. В результате Татьяна обратилась в полицию и написала заявление.
Женщина сообщила, что не видела "Плохого" возле дома последних 6-7 дней, но до того замечала его с битой. "Мы все его боялись", – подытожила она.
Зато другой житель дома Сергей рассказал, что знает лишь то, что мужчина очень любил животных и постоянно подкармливал собак и кошек. Впрочем, судя по комментариям, некоторым жильцам дома это не нравилось, потому что он "водил собак к подъезду".
Собака была ему важнее, чем человек, – добавила другая соседка Тамара.
Террорист отказался общаться с женой
"Вестник" пишет, что к Кривошу на переговоры привезли его жену. Впрочем, на просьбу пообщаться он отказал ей в грубой форме.
Известно, что женщина работает учительницей музыки в одном из учебных заведений города. Учащиеся учреждения и соседи рассказывают, что "она очень хорошая".
Что известно о минировании автобуса в ЛуцкеС утра 21 июля в центре Луцка возле Театральной площади стоит рейсовый автобус с частично выбитыми стеклами. Транспорт захватил террорист, который самостоятельно сообщил об этом в полицию. По его словам, он имеет гранаты и автомат.
Точное количество пассажиров в автобусе неизвестно – полиция сообщала о нескольких десятках человек, а СБУ говорит, что их около 10. Злоумышленник, который называет себя Максимом Плохим, угрожает взорвать себя и пассажиров автобуса, если не будут выполнены его требования.