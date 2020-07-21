Терорист Максим Кривош, який захопив автобус з заручниками у Луцьку, вже близько трьох років проживає у місті Дубно Рівненської області і деякий час працював там у водоканалі. Журналісти поспілкувалися з мешканцями його будинку – відгуки досить неоднозначні.

Журналісти місцевого телеканалу Teza.tv поспілкувалися з сусідами терориста, який називає себе Максим Плохой. Вони розповідають, що чоловік значно більше любив тварин, ніж людей.

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Не вітається, не спілкується. Робить все, що хоче, ми просто боялися, – розповідає сусідка терориста Тетяна.

Їй відомо, що Максим Кривош вийшов з в'язниці 5–6 років тому. За словами жінки, чоловік був "незрозумілим та агресивним" і ніколи не здавав гроші на потреби будинку.

У сім'ї панують "дисципліна та терор"

Також Тетяна розповіла, що у сім'ї Кривоша панували "дисципліна і терор". Жінка пояснила, що він часто бив свою дружину, а одного разу штовхнув і її саму. Внаслідок цього Тетяна звернулася до поліції та написала заяву.

Жінка повідомила, що не бачила "Плохого" біля будинку останніх 6–7 днів, але до того помічала його з битою. "Ми всі його боялися", – підсумувала вона.

Натомість інший мешканець будинку Сергій розповів, що знає лише те, що чоловік дуже любив тварин і постійно підгодовував собак та котів. Втім, судячи з коментарів, деяким мешканцям будинку це не подобалось, бо він "водив собак до під'їзду".

Собака була йому важливіша, ніж людина, – додала інша сусідка Тамара.

Терорист відмовився спілкуватися з дружиною

"Вісник" пише, що до Кривоша на перемовини привезли його дружину. Втім, на прохання поспілкуватися він відмовив їй у грубій формі.

Відомо, що жінка працює вчителькою музики в одному з навчальних закладів міста. Учні установи та сусіди розповідають, що "вона дуже хороша".