Во Львове две проблемы – либо ливень, либо жара: что известно о "зеленом восстановлении" Украины

После победы в российско-украинской войне наше государство запланировало "зеленое восстановление". Соблюдение целей устойчивого развития, в частности, касающихся строительства, окружающей среды, экономики, является одним из требований Евросоюза к Украине как к кандидату на вступление в это сообщество.

Какие зеленые инфраструктурные решения можно использовать не только для восстановления, но и частичной перестройки украинских городов – рассказали в ОО "Плато". Также стало известно, какие шаги в "зеленом" направлении могут делать даже гиперлокальные сообщества, не дожидаясь указания и денег сверху.

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Как рассказал исполнительный директор ОО "Плато" Николай Рябика, во Львове есть две проблемы – либо сильные дожди, либо жара. Особенно это заметно в условиях смены климата в городе. В обоих случаях вопрос касается воды, поэтому рациональный и комплексный подход позволит решить обе проблемы и сделать жизнь горожан, флоры и фауны в городе более комфортной и природоориентированной.

Город-губка

Координатор проектов ОО "Плато" Диана Попфалуши рассказывает, как один из таких подходов – принцип города-губки – реализуется в Берлине. Если привычный для нас город – это камень, стекло и металл, поглощающие тепло и не впитывающие воду, то принцип города-губки предполагает обратный – много проницаемых поверхностей, впитывающих воду и охлаждающих воздух.

Еще одна особенность такого подхода, говорит Диана Попфалуши, – это повторное использование накопленной дождевой воды для нужд, например, полива тех же растений: дождевую воду не выводят в канализацию, кварталы должны сами подумать, как будут хранить и использовать эту воду.

Это работает, как и в природе. Есть первый слой: в лесу это деревья, в городе – зеленые крыши. То есть на каждой крыше дома есть 6 – 8 сантиметров проницаемого слоя, например, грунт с гидроизоляционной пленкой, суккулентами, другими растениями, которые потом будут питаться собранной ими же водой. Этот первый верхний слой впитывает около 80% дождевой воды. Звучит невероятно, но это так благодаря определенным схемам дренажа,

– объясняет Диана Попфалуши.

Следующий слой для впитывания дождевой воды – это высокие деревья и кусты. Третий слой – разные растения на уровне первого этажа или каналы и резервуары на уровне подвала на случай сильных ливней, когда первые два поглощающих слоя не справляются с большим количеством воды. В последних можно хранить дождевую воду. Впрочем, говорит Диана Попфалуши, по словам пользователей такой схемы, вода не часто доходит до самого низкого слоя.

"Основной концепт города-губки – это как можно больше проницаемых поверхностей, чтобы вода могла проникать естественным путем. Сейчас в большинстве немецких городов с населением более 50 тысяч человек зеленые крыши в новых кварталах обязательны. Или вместо зеленой крыши можно установить солнечную электростанцию или комбинировать и то, и то», – рассказывает Попфалуши.



Зеленая крыша с солнечными панелями в немецком Штутгарте / фото flickr

По ее мнению этот концепт можно использовать и во Львове. Обязать застройщиков город вряд ли сможет, но можно объяснить, предложить варианты и дополнительные льготы, чтобы строительные компании были заинтересованы в зеленых крышах и технологиях. Конечно, это касается новостроек, в старых домах такое решение не воплотить, ведь дом изначально не рассчитан на такую нагрузку.



Зеленая крыша в Днепре / фото ZinCo

В старых кварталах, считает Попфалуши, стоит позаботиться о большем количестве проницаемых поверхностей – например, зеленая брусчатка на парковках вместо сплошного асфальта, деревянные дорожки в парках и т.д.

Это самое первое и самое простое, что мы можем сделать. Бетонными дорожками в парке Франко удобно ходить, конечно, но они противоречат естественным принципам поглощения воды.

– говорит Попфалуши.

Примеры проницаемых поверхностей из руководства о природоориентированных решениях / фото Дианы Попфалуши

Опыт Берлина и других немецких городов подтверждает, что даже небольшие проекты локальных общин, особенно в кварталах новостроек, могут влиять на решение общегородской проблемы "ливень – жара", добавляет она. Благодаря зеленым крышам нет катастрофических затоплений улиц, а благодаря сохранению воды уменьшается нагрузка на местные очистные сооружения – а это человеческий ресурс и средства жителей города, также не нужно тратиться на полив растений.

"Только надо понимать, что красивое – не всегда функциональное. То есть речь идет не просто о дереве или кусте на крыше. Нам нужно отталкиваться именно от функционала", – говорит Попфалуши.

Дождевая канализация

Львовяне привыкли называть дождевой канализацией стоки, по которым вода с крыш попадает в дождеприемники. Но на самом деле во Львове отдельная дождевая канализация – коллекторы исключительно для дождевой воды – имеют только Сиховский район и часть Франковского. Это несколько разгружает бытово-хозяйственную канализацию огромного спального района, но другой пользы не приносит, ведь вода из этой дождевой канализации сливается в реку Зубру. Кроме того, иногда жители частных домов или автомойки района самовольно врезаются в дождевую канализацию и загрязняют ее своими бытовыми стоками.

В других районах города дождевая вода собирается в коллекторе бытовой канализации и оттуда попадает на очистные сооружения. По мнению Николая Рябики, это нерационально. Конечно, дождевая вода не суперчистая, особенно та, что течет по дорогам с большим трафиком, но все же она не нуждается и в такой финансово затратной очистке, как вода, которую мы смываем в туалете.

Отдельная дождевая канализация с возможностью накапливать эту воду была бы выгодна городу. Во-первых, это экономия на очистке – время, ресурсы, средства, амортизация оборудования. Во-вторых, эту воду можно было бы повторно использовать как техническую – едва ли не каждое предприятие требует воды для охлаждения, например, или других нужд. Конечно, речь не идет о промышленных гигантах. Так же этой водой можно поливать городские зеленые насаждения,

– говорит Николай Рябика.

Всегда, добавляет он, можно реализовать точечные пилотные проекты и на основе этого собирать данные для анализа и усовершенствования будущих решений, когда для реализации таких будет возможность.

Еще одна проблема с нерациональным использованием воды во Львове, говорит Рябика, – это смыл в туалетах фактически питьевой водой, которая идет во Львов десятки километров из разных источников.

"Вода во львовских кранах питьевая. И та же вода у нас в кране на кухне, и в туалете. То есть мы эту ценную воду фактически сливаем в унитаз. Это звучит фантастически и футуристически, но, может, стоит подумать о разделении этой воды" , – говорит Рябика.

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Что могут делать общины

Выгоду от накопления дождевой воды, говорит Николай Рябика, можно будет увидеть не сразу, ведь воплощение такого плана в начале может потребовать существенных капиталовложений. Но впоследствии владельцы частных домов, ОСМД, компании и город, которые будут использовать накопившуюся дождевую воду для собственных нужд, ощутят экономию по меньшей мере на платежках за воду. Кроме того, такое инфраструктурное решение сохранит средства, которые после затоплений домов приходится тратить на ликвидацию последствий, страховые выплаты, ремонты и т.д.

Уже сейчас, не дожидаясь указаний сверху и бюджетных денег, люди могут ставить резервуары для дождевой воды, коллекторы, тенки. Я знаю примеры из-за границы, когда такие резервуары устанавливаются даже в многоквартирных жилых домах. На первый взгляд, кажется, что Львов – это дождевой город. Но мы видим, что в городе может быть и несколько месяцев без дождей, и климат будет меняться и дальше, а вода будет ценностью.

– добавляет Рябика.

Также частью концепта сохранения и переиспользования дождевой воды во Львове может быть многоярусное озеленение улиц и дворов, о чем жители тоже могут позаботиться самостоятельно. Речь идет о том, чтобы посадить во дворе не одно дерево на лужайке, что, вероятно, засохнет в таких условиях, а позаботиться о разных уровнях озеленения – деревья, кусты, многолетние травы. Эта многослойность также будет беречь от затоплений и сама будет заботиться о своем увлажнении.

"Было бы здорово, если бы город поддерживал такие идеи. Например, предлагал общественный бюджет на воплощение зеленых решений или помогал бы софинансированием, как это во Львове происходит с ремонтом исторических ворот. Понятно, что во время войны лишних средств нет. Поэтому город может по крайней мере показать. пример – решить природоориентированным способом, например, проблему подтопления улицы Сахарова или Торфяной, вместо того, чтобы расширять коллектор. Когда люди увидят, как это работает, у них начнут появляться собственные инициативы. Кроме того, город может создавать тематические стратегии", – говорит исполнительный директор ОО "Плато".

Тогда, по словам Рябики, со временем это станет трендом, как в свое время трендом стала установка индивидуальных тепловых пунктов, позволяющих регулировать температуру теплоносителя в доме. Сначала были скептики и оговорки по использованию средств, но теперь, особенно в условиях войны, это оказалось полезным окупившим себя решением.

Индивидуальное восстановление

После победы должны индивидуально подходить к восстановлению каждого города и городка. И здесь речь идет не только о масштабах разрушений, но и об учете природных условий и ландшафтов. К примеру, гостиница "Львов" у нас построена на осушенной болотной местности. На это потратили кучу ресурсов только для того, чтобы что-нибудь кому-то доказать. Сейчас не должны повторять таких ошибок и максимально вписываться в природные условия,

– считает Рябика.

Поэтому для зеленого восстановления и перестройки должны использоваться прежде всего исследования и аналитику, а потом уже технологии, которые максимально будут подходить там или там и помогут сохранить ресурсы. Простыми словами: не стоит высушивать озеро и строить на его месте дом, а затем производить рядом искусственный водоем.

"Мировое сообщество будет вкладывать много средств в восстановление Украины, поэтому должны воспользоваться этим шансом, чтобы сделать все максимально рационально, эффективно, природоориентированно и с пользой и комфортом для людей сегодня и в будущем. Кем же мы будем в будущем без здоровья и природы?" " – говорит Рябика.