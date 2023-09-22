Какая ответственность ждет мужчин, выехавших из Украины, имея поддельные справки, – рассказал юрист Максим Бехало. Он напомнил о новом указе Зеленского, предусматривающем проверку всех решений ВВК и МСЭК за последние полтора года.

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Что ждет мужчин, выехавших за поддельными документами

Как рассказал юрист, использование поддельного документа предусматривает либо штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы до 2 лет.

Но возникает вопрос: как правоохранительные органы смогут узнать, что справка ВВК или МСЭК была поддельной? Действительно ли, как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, человек был здоров с 18 до 45 лет, а после 24 февраля внезапно начал болеть, факт фальсификации медицинских справок? Очевидно, что эти документы следует тщательно изучить. И в таком случае дело каждого человека должно рассматриваться отдельно. И за каждой отдельно нужно проводить проверку, чтобы доказать, что медицинское состояние действительно отвечает указанному в справке. Кроме того, следует провести повторное медицинское освидетельствование каждого лица, а для этого нужно, чтобы он приехал в Украину,

– объяснил Бехало.

Юрист отметил, что применение процедуры экстрадиции возможно, если предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее года.

Важно! Максимальная санкция за использование подложного документа предусматривает ограничение свободы сроком до 2 лет. В таком случае невозможно будет применить процедуру экстрадиции, потому что лишение свободы и ограничение свободы – различные санкции за совершенное правонарушение.

С какого возраста могут мобилизовать

На службу могут призвать мужчин, которым нет 27 лет. На фронт они могут попасть либо по добровольному желанию, либо из-за наличия у них военного опыта.

В мирное время мужчины от 18 до 27 лет могут присоединиться к украинской армии, чтобы пройти срочную службу. Но во время действия военного положения призыв не проводят, ведь есть процедура всеобщей мобилизации.