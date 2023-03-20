Об этом рассказал адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой. По его словам, нередки случаи, когда после получения повестки военнообязанный не прибывал в ТЦК и СП и никаких негативных последствий к нему не было применено.

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Что будет, если не прийти в военкомат

Как оказалось, работники военкомата могут составить протокол о привлечении лица к административной ответственности по статье о нарушении военнообязанных правил военного учета.

На основании этого руководитель ТЦК может вынести постановление и наложить на человека штраф в размере от 850 гривен до 1 700 гривен (правонарушение совершенное в условиях военного положения),

– рассказал адвокат.

Кроме этого, Нацполиция по обращению военкомата осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку военнообязанных, совершивших административные правонарушения.

По каким уважительным причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК