Про це розповів адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий. За його словами, непоодинокими є випадки, коли після отримання повістки військовозобовʼязаний не прибував до ТЦК та СП і жодних негативних наслідків щодо нього застосовано не було.

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Що буде, якщо не прийти до військкомату

Як виявилось, працівники військкомату можуть скласти протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею про порушення військовозобов’язаними правил військового обліку.

На підставі цього керівник ТЦК може винести постанову та накласти на особу штраф у розмірі від 850 гривень до 1 700 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану),

– розповів адвокат.

Окрім цього, Нацполіція за зверненням військкомату здійснює адміністративне затримання (строком не більше ніж на 3 години) та доставлення військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення.

За яких поважних причин військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК