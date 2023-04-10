Об актуальной ситуации на фронте на 10 апреля доложили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы не утихают

За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания.

Также 2 ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских граждан, повреждены жилые здания. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Что происходит на фронтах

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника по указанным направлениям.

Север

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Первомайское Харьковской области.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

Восток

На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполевка, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичи, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 20 вражеских атак.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Юг

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львов, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Достижения наших бойцов в сутки

В Генштабе отметили, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 6 вражеских БПЛА:

3 – типа "Ланцет",

2 – "Зал",

1 – "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.