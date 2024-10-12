Оккупанты за прошедшие сутки нанесли два ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, использовав две ракеты, а также 74 авиаудара, во время которых сбросили 110 КАБов. Об этом говорится в оперативном отчете Генштаба ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг один раз безуспешно пытался штурмовать вблизи населенного пункта Тихое.

Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки состоялось 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

Оккупанты 23 раза атаковали на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов, Заречного, Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Катериновки.

Россияне усилили давление на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно атаковали восемь раз в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Нелиповки, Торецка и Щербиновки. Большинство из них наши защитники отбивали в районе Торецка.

Оккупанты атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

Враг штурмует на Покровском направлении: смотрите на карте

Наибольшее количество атак было отражено Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

Оккупанты давят на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг усилил давление и совершил 15 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, Новодаровка, Левадное и Ольговское. Противник активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Россияне атакуют на Времовском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики штурмовых действий не проводили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает бить по своим селам и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиударов 23 КАБами по собственной территории.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.