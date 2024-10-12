Окупанти впродовж минулої доби завдали два ракетних удари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, використавши дві ракети, а також 74 авіаудари, під час яких скинули 110 КАБів. Про це йдеться в оперативному звіті Генштабу ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

Окупанти 23 рази атакували на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного, Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

Росіяни посилили тиск на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них наші захисники відбивали в районі Торецька.

Окупанти атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

Ворог штурмує на Покровському напрямку: дивіться на карті

Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Окрім цього, ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

Окупанти тиснуть на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів наших позицій в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, Новодарівка, Левадне та Ольгівське. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

Росіяни атакують на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23 КАБами по власній території.

Ситуація в Курській області: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.