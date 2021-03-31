В апреле 2021 года в Украине изменяется возраст выхода на пенсию для женщин, вступает в силу новая Программа медицинских гарантий и завершается отопительный сезон. Подробнее об изменениях – в материале.

Изменения при выходе на пенсию

С 1 апреля 2021 года в Украине возрастет пенсионный возраст для женщин – до 60 лет (было 59,6) и усиливаются требования к страховому стажу. Так, ряд украинцев смогут выйти на заслуженный отдых позже, чем планировали.

Детали Повышение пенсионного возраста и надбавки к выплатам: что изменится для пенсионеров с апреля

Как в Украине меняются требования к официальному страховому стажу:

для выхода на пенсию в 60 лет должно быть 28 лет стажа (раньше было 27)

в 63 года – от 18 до 28 лет;

в 65 лет – от 15 до 18 лет.

Стоит вспомнить, что в Украине требования к выходу на пенсию в 60 лет поэтапно меняются: в 2020 году было нужно 27 лет, а в 2028 году будут требовать 35. Если человеку исполнилось 60 лет, но ему не хватает официального страхового стажа, его можно докупить. С апреля 2021 года стоимость одного года составляет 31 680 грн (раньше было 24 937 грн).

Если женщина достигла 59,6 лет до апреля 2021 года, то получить выплату она сможет на полгода раньше. Это касается тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года.

Кроме того, с 1 апреля предусмотрены надбавки для пенсионеров, которые официально трудоустроены. Однако их люди смогут получить только в мае-июне.

Завершение отопительного сезона

В Украине традиционно близится к завершению отопительный сезон. Как правило, тепло в дома перестают подавать в первой половине апреля – когда среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже +8 градусов. Среди крупных городов с датами отключения отопления определились, в частности, в Днепре, Харькове и Кропивницком.

Так, днепровское КП "Теплоэнерго" и другие организации, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети в Днепре, готовы завершить отопительный сезон уже 1 апреля.



Отопительный сезон завершается, как правило, в первой половине апреля / Фото pinterest

В Кропивницком городской совет решил завершить отопительный сезон на следующий день после того, как в течение трех дней средняя температура будет выше +8 градусов. И произойдет это не позже 15 апреля.

В Харькове также планируют завершить подачу тепла 15 апреля, однако дата еще не окончательная – все будет зависеть от погоды.

Тем временем в городе Хуст (Закарпатье), завершили отопительный сезон еще 29 марта.

Локдаун в больших городах должен завершиться

Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в ряде регионов Украины усилили карантинные ограничения.

В каких городах действует жесткий карантин:

Киев (до 9 апреля);

Львов (до 6 апреля)

Николаев (до 4 апреля)

Днепр (до 12 апреля).

Здесь запрещены массовые мероприятия, работа учреждений культуры, спортзалов, ТРЦ. Заведения общественного питания работают только на вынос, а студенты и школьники (кроме младших классов) обучаются дистанционно. Однако количество больных продолжает расти, а мест в больницах катастрофически не хватает. Поэтому не исключено продление карантинных мероприятий.

Важно Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт

Какие регионы сейчас входят в красной зоне:

Киев и Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область;

Сумская область.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Отдельный пакет на ведение беременности в амбулаторных условиях

С 1 апреля беременные смогут получать бесплатно определенный объем медицинской помощи. Речь идет об отдельном пакет на ведение беременности в амбулаторных условиях, по которому медицинское учреждение и НСЗУ будут заключать контракт.

В пакет входят следующие услуги:

наблюдение беременности (взятие под надзор, разработка индивидуального плана ведения беременности в соответствии группе риска и его исполнение);

прохождения необходимых лабораторных анализов и обследований;

профилактика, направленная на предотвращение осложнений беременности, послеродового периода, экстрагенитальных заболеваний;

направление беременной в перинатальный консилиум с участием врача-генетика, профильных детских специалистов при выявлении у плода признаков врожденной, наследственной патологии;

направление беременных в стационар (при необходимости);

занятия в "Школе ответственного отцовства" с привлечением к обучению членов семьи;

предоставление полной информации о ходе беременности, особенностей индивидуального плана ведения беременности и родов.

Кроме того, пациентка имеет право выбирать заведение, где будут наблюдать беременность, независимо от места регистрации или фактического проживания.

Вступает в силу Программа медицинских гарантий на 2021 год

Программа медицинских гарантий на 2021 год включает 35 пакетов медицинских услуг, на которые из госбюджета предусмотрено 123 млрд грн. Один из них – упомянутый выше пакет на ведение беременности.

Изменения будут касаться, в частности:

экстренной медицинской помощи (на догоспитальном этапе)

первичной медицинской помощи;

медицинской помощи при остром мозговом инсульте и остром инфаркте миокарда

хирургических операций;

стоматологической помощи;

лечения пациентов методом гемодиализа и перитонеального диализа;

маммографии, гистероскопии, колоноскопии, цистоскопии, бронхоскопии;

стационарной помощи пациентам с COVID-19;

диагностики и лечения пациентов с туберкулезом;

диагностики, лечения и сопровождения лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на ВИЧ):

химиотерапевтического лечения и сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями

стационарной психиатрической помощи;

паллиативной медицинской помощи;

вакцинации от COVID-19.

С полным перечнем услуг и более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться по ссылке.

Кипр открывает границы

С 1 апреля украинцы смогут посещать Кипр, в том числе и с целью туризма. Требования для въезда: отрицательный ПЦР-тест менее чем за 72 часа до вылета и отсутствие тесного контакта с больными COVID-19. Еще один тест нужно будет сдать по прибытию – в аэропорту Ларнаки или Никосии. Если и он отрицательный – можно продолжить отдых. Путешественники должны соблюдать все карантинные нормы и меры предосторожности.

До 31 марта Украина здесь – в "серой зоне". Поэтому въезд разрешен только людям, которые являются гражданами или резидентами Кипра, их супругу/супруге и детям, а также – при наличии специального разрешения.

Изменение стоимости газа

С 1 апреля заканчивается действие предельной цены на газ, поэтому поставщиков уже не будут ограничивать цене в 6,99 грн за кубометр. Каждая компания может предлагать собственную стоимость, исходя из рыночных условий.

Подробнее Какие тарифы на газ ожидают украинцев в апреле 2021 года

Ряд компаний цену пока не меняют, в том числе и "Нафтогаз Украины" – 6,86 грн за кубометр. Большинство поставщиков оставили стоимость в 6,99 грн. Более десяти компаний цены повысили – от 7,60 до 8,85 грн за кубометр.



Цены на газ в апреле 2021 года (чтобы увеличить изображение – нажмите на него) / Инфографика ГазПравда