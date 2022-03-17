По данным американского издания Clicker Джеймс Уитни Хилл родился 27 июня 1954 года в штате Миннесота, США, мужчине было 67 лет. Несмотря на это, на своей странице в фейсбук американец указал родным городом Львов.

Детали Среди погибших при обстреле россиянами центра Чернигова есть гражданин США

Из социальных сетей известно, что Джеймс Хилл работал преподавателем университета социально-гуманитарных наук (SWPS) в Варшаве, а также преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Мужчина приехал в Чернигов вместе со своей девушкой, однако цель визита не указана:

Город уже 2 недели находится под атакой российских оккупантов. Стараюсь жить каждым мгновением и учитывать, как мое поведение влияет на тех, кто меня окружает. Меняться, учиться новому, приспосабливаться,

– написал он в фейсбук.

15 марта американец написал свой последний пост.

Интенсивная бомбардировка! До сих пор жив. Ограниченное питание. В комнате очень холодно. Ира в реанимации.

Мужчина погиб 16 марта в результате атаки на Чернигов – оккупанты всю ночь неустанно обстреливали город из артиллерии.