За даними американського видання Clicker Джеймс Уітні Хілл народився 27 червня 1954 року в штаті Міннесота, США, чоловіку було 67 років. Попри це, на своїй сторінці у фейсбук американець вказав рідним містом Львів.

Деталі Серед загиблих під час обстрілу росіянами центру Чернігова є громадянин США

З соціальних мереж відомо, що Джеймс Хілл працював викладачем Університету соціально-гуманітарних наук (SWPS) у Варшаві, а також викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Чоловік приїхав до Чернігова разом зі своєю дівчиною, проте мета візиту не вказана:

Місто вже 2 тижні перебуває під атакою російських окупантів. Намагаюся жити кожною миттю та враховувати, як моя поведінка впливає на тих, хто мене оточує. Змінюватися, вчитись новому, пристовуватися,

– написав він у фейсбук.

15 березня американець написав свій останній пост.

Інтенсивне бомбардування! Досі живий. Обмежене харчування. У кімнаті дуже холодно. Іра в реанімації.

Чоловік загинув 16 березня внаслідок атаки на Чернігів – окупанти цілу ніч невпинно обстрілювали місто з артилерії.