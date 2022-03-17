Ворог накрив Чернігів артилерією

Про це повідомив керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський. Ворог накрив мирних людей артилерією в одному з центральних районів Чернігова.

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Через удар окупантів є загиблі та поранені. Унаслідок обстрілу загинув громадянин США.

Ворожа артилерія накрила беззбройних людей просто на вулиці в одному з житлових районів в центрі міста. Попередньо відомо, що є загиблі і поранені люди. Серед них – громадянин США. Поліція працює на місці події, допомагає потерпілим і фіксує всі обставини воєнного злочину,

– сказав Нідзельський.

Згодом виявилося, що загиблий американець – 1954 року народження. Він був родом з Міннесоти.

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