Ворог накрив Чернігів артилерією
Про це повідомив керівник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський. Ворог накрив мирних людей артилерією в одному з центральних районів Чернігова.
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Через удар окупантів є загиблі та поранені. Унаслідок обстрілу загинув громадянин США.
Ворожа артилерія накрила беззбройних людей просто на вулиці в одному з житлових районів в центрі міста. Попередньо відомо, що є загиблі і поранені люди. Серед них – громадянин США. Поліція працює на місці події, допомагає потерпілим і фіксує всі обставини воєнного злочину,
– сказав Нідзельський.
Згодом виявилося, що загиблий американець – 1954 року народження. Він був родом з Міннесоти.
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