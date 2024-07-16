Американские журналисты писали, что Крукс стрелял с крыши производственного предприятия более чем в 119 метрах от сцены, на которой находился Трамп. Интересно, что после покушения вероятного нападающего сразу ликвидировали.

Смотрите также This is America․ Почему покушение на Трампа изменило все и есть ли еще хоть какие-то шансы у Байдена

Что известно о стрелке, который пытался убить Трампа

В Федеральном бюро расследований сообщили, что информация, которую оно пока смогло получить, не может объяснить, почему Крукс решил стрелять с крыши по митингу. Заместитель директора ФБР Пол Эббат сказал журналистам, что неизвестно, знал ли кто-то еще о его планах.

У нас есть определенная ограниченная информация о его общении, последние текстовые сообщения, которые он отправлял, информация о телефонных звонках. Но они пока не раскрывают ничего относительно мотивов действия или знал ли о его планах кто-то еще,

– рассказал чиновник.

Некоторые предполагают, что вероятный стрелок действовал сам. Хотя пока следователям не удалось взломать пароль и получить доступ к его мобильному телефону, активность парня в социальных сетях не указывает на следование какой-то идеологии.

Интересно, что социальная медиаплатформа Discord обнаружила аккаунт, "который, кажется, связан с" Круксом, и, похоже, этим подтвердила выводы ФБР.

"Его редко использовали: он не использовался месяцами. Мы не нашли доказательств того, что аккаунт использовали для планирования этого инцидента, содействия насилию или обсуждения политических взглядов", – подтвердил представитель Discord.

В то же время те, кто знал Крукса, начали обнародовать о нем дополнительную информацию. Джейсон Колер, который учился с ним в одной школе, рассказал журналистам, что в детстве Крукс был уединенным ребенком и был жертвой буллинга для сверстников.

Колер сказал, что он никогда не общался с Круксом, который сидел сам во время обеда, его часто дразнили из-за того, что он носил охотничье снаряжение или продолжал носить маску после того, как закончился карантин.

Согласно заявлению школьного округа для местных СМИ, Крукс окончил среднюю школу Bethel Park в 2022 году. Тогда ему дали награду в размере 500 долларов за успехи в математике и естественных науках.

Это лишь часть картины о Круксе, которая начинает складываться. Представители правоохранительных органов писали, что нашли простую бомбу в машине и дома у Крукса и что винтовку типа AR, которую он использовал во время стрельбы, приобрел его отец.

Представители ФБР также заявили, что до попытки убийства Крукс никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Предполагаемый нападавший не был судим и был зарегистрированным республиканцем, как и Трамп.

Чиновники также заявили, что пока не нашли никаких признаков того, что Крукс страдал от проблем с психическим здоровьем. По данным американской прессы, в момент покушения на нем была футболка с лого Demolition Ranch – ютуб-канала, на котором публикуют видео с оружием и взрывными устройствами.