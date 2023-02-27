Спикер бригады Сергей Хоминский рассказал, что военный погиб на рассвете. Однако еще выясняют, при каких обстоятельствах это произошло.
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Перестрелки со стороны Белоруссии не было
Правоохранители проводят следствие. Кроме того соответствующие подразделения бригады ведут служебное расследование.
Инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдич рассказала, что ведомости в ЕРДР внесли по статье умышленное убийство. По ее словам, выстрелы были не со стороны Белоруссии.
Белорусские пропагандисты опровергали слухи о перестрелке на границе, заявив, что никаких подобных инцидентов не было.
Что известно о Сергее Панасюке
Панасюк был участником АТО, а в ряды терробороны присоединился в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты.
У мужчины остались дочь и сын. Похоронили младшего сержанта 26 февраля в селе Сельце Ратновской общины.
Погибший Сергей Панасюк / Фото из фейсбука Виталия Бирука