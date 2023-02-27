Речник бригади Сергій Хомінський розповів, що військовий загинув на світанку. Однак ще з'ясовують, за яких обставин це сталось.

До теми На Волині загинув боєць ТрО: за розслідування взялися правоохоронці та військові

Перестрілки з боку Білорусі не було

Правоохоронці проводять слідство. Крім того, відповідні підрозділи бригади ведуть службове розслідування.

Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич розповіла, що відомсоті до ЄРДР внесли за статтею умисне вбивство. За її словами, постріли були не з боку Білорусі.

Білоруські пропагандисти спростовували чутки про перестрілку на кордоні, заявивши, що жодних подібних інцидентів не було.

Зверніть увагу! Раніше у бригаді Тероборони закликали людей не поширювати фейки та довіряти тільки офіційній інформації.

Що відомо про Сергія Панасюка

Панасюк був учасником АТО, а до лав тероборони приєднався у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

У чоловіка залишилися донька та син. Поховали молодшого сержанта 26 лютого в селі Сільце Ратнівської громади.



Загиблий Сергій Панасюк / Фото з фейсбуку Віталія Бірука