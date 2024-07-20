Такое мнение 24 Канала высказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что россияне способны их строить, но не в желаемом количестве. Поэтому потеря этих самолетов россиянами является важной для ВСУ.

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Что известно о Су-30СМ

По словам военного обозревателя, Су-30СМ является достаточно оснащаемым истребителем. Он является относительно одним из новых российских самолетов поколения 4++. По российским меркам эти истребители являются довольно современными.

Они (россияне – 24 Канал) способны их восстанавливать, способны их строить. Однако не в том количестве, в которых бы хотели, чтобы они у них были

– отметил Попович.

Военный обозреватель объяснил, что именно поэтому каждая потеря такого самолета играет роль для ситуации на линии фронта и ведения боевых действий.

Тем более, что это аэродром в Ростовской области, как раз Юг России. Актуальное расположение, как и в отношении южного фронта, так и восточных направлений,

– отметил Попович.