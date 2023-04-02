Об этом в комментарии 24 Каналу заявил религиовед, снайпер ВСУ Юрий Черноморец. Он уточнил, что в избиении участвовал мирянин, помогающий священникам. По данным депутата Хмельницкого облсовета Виктора Бурлыка, конфликт возник, когда армеец спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат.

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"Началась толкотня, в которой принимали участие священники, но если для вас это человек в рясе, то это не человек в рясе – это человек в стихаре. То есть, это мирянин, который просто прислуживает, помогает священникам", – заявил он.

Он заметил, что этот человек был не в священном сане.

"Еще, до того, чтобы именно священник там избивал, не дошло", – подчеркнул Черноморец.

Религиовед отметил, что был случай, когда священник УПЦ МП избивал крестом священника ПЦУ на похоронах военного.

"Когда, собственно, священник ПЦУ задай вопрос: "Как это так, что все-таки этот военный был убит теми, кто возглавляет эту церковь, благословляет войну, благословляет геноцид в Украине", – сказал он.

Как закончить "эпоху" УПЦ МП

Юрий Черноморец убежден, что все это закончить в Украине очень просто. Он заметил, что у нас осталась последняя российская организация, и она, к сожалению, религиозна.

"Поэтому здесь, конечно, мы, Украина, должны сохранять высокие свободы религиозной свободы, которые у нас самые лучшие в Европе. У нас самая большая свобода вероисповедания, меньше ограничений", – подчеркнул он.

Религиовед убежден, что нужно принять законопроект Кабмина о том, чтобы был запрещен Московский патриархат полностью как религиозная организация в Украине.

И ни одна религиозная община отдельно или монашеское сообщество, или семинария не могла входить в Московский патриархат, иметь с ними отношения даже аффилированности, не то, что там определенная связь покорности,

– считает он.

Он отметил, что это должно быть именно реализация этого законопроекта, а не закон о переименовании или "выдавливание" понемногу из Киево-Печерской лавры.

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"Паразиты" в Украине

Кроме того, он уверен, что за то, что происходит в церкви, должен отвечать епископат, а не отдельно священники или тем более миряне.

"За все, что происходит в церкви, несет полностью ответственность руководство. То есть это около 100 церковных генералов таких", – заявил он.

Черноморец предположил, что из них 10 – 15 уже либо уехали в Россию, либо находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Соответственно, остальные 85 все еще являются "паразитами" на нашей земле. И мы видим, о чем они разговаривают. СБУ обнародовало разговоры Павла "Мерседеса",

– подчеркнул религиовед.

СБУ перехватила телефонные разговоры митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. В одной из них бывший глава Киево-Печерской лавры обзывает украинскую ТрО "ублюдками". Кроме того, он радовался, что в Херсоне "российские флаги" и, мол, якобы люди из-за этого "довольны". Озвучивал Паша "Мерседес" и нарративы российской пропаганды. А также заявлял, что якобы на Западе Украины "нет украинцев", а "все Польша, Венгрия".

Он убежден, что из этих около 85 человек, возможно, 5 из них о таком не говорят, а все остальные 80 ведут аналогичные разговоры.

"Тероборону называют "ублюдками", еще что-то. Даже те, кто якобы выступают за Украину, а затем в личном общении по поводу погибших воинов, которых только отпевали, говорят: "Дурак, что он ушел на фронт", – рассказал снайпер ВСУ.

Кто и как должен нести ответственность

По его мнению, это очень неприятная ситуация, что есть такое руководство. Он подчеркнул, что оно ответственное за систематическую информационную войну против Украины и нарушение законодательства.

"В Лавре 36 нарушений. Там же еще огромное количество нарушений. Просто другие нарушения сложно доказать. А 36 им предъявили. Надо как с Павлом "Мерседесом" арестовывать, документировать все преступления", – считает он.

А также, уверен Черноморец, допрашивать свидетелей, делать судебный процесс и соответственно обменивать их на военнопленных.

"Или просто отпускать себе с миром – пусть живут или пусть отсиживаются в зоне. Здесь должна быть ответственность. Люди привыкли быть нетронутой "сектой" у нас, быть определенной псевдоэлитой", – рассказал снайпер ВСУ.

Он убежден, что с этим необходимо заканчивать, ведь это люди, которые даже больше, чем год полномасштабной войны не нашли в себе силы разорвать с Московским патриархатом каноническую связь.

По словам Юрия Черноморца, религиоведческая экспертиза установила, что они до сих пор являются частью именно Московского патриархата Российской православной церкви. Поэтому, соответственно, должны нести ответственность за то, что когда весь народ избавился от всего российского, у нас есть целая российская религиозная организация. И с этим, убежден он, следует заканчивать, а рядовые верующие и священники страдать не должны.

В частности, я призываю всех не ходить не провоцировать, не взывать вот так вот их к совести, как сделал этот военный. Это абсолютная трата ресурсов впустую,

– подчеркнул снайпер ВСУ.

Необходимая ликвидация

Религиовед считает, что это наоборот настраивает этих "фанатиков", чтобы они там оставались и держались с этим руководством. Он убежден, что сейчас СБУ должна присоединиться к этому.

"Надо просто "широкий" загребти, посмотреть. Все это подельники Павла "Мерседеса". Посмотреть, что у них там в телефонах, в соцсетях, посмотреть на их разговоры все", – рассказал он.

Юрий Черноморец считает, что нужно делать выводы, что Украине необходимо "снести голову" этой организации и ликвидировать ее юридически. И пусть потом рядовые верующие и священники уже либо перевоспитываются, либо присоединяются к ПЦУ.

"Или самоорганизуются, но уже без этого руководства и без собственно принадлежности к Московскому патриархату. Да, мы очень толерантны. Пожалуйста, у нас все, что угодно, но не Московский патриархат", – подытожил он.

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