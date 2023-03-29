Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, появление отдельных подразделений такого уровня, ориентированных на такую специализацию и функционал, о многом говорит. Ранее решение создать ударные роты беспилотников принял Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Смотрите также Морские акулы контрнаступления: как надводные дроны могут уничтожать российский флот в Черном море

"Это выходит на совсем другой профессиональный уровень и это будет значительно больше иметь через некоторое время масштабы, чем мы можем наблюдать сейчас", – заявил он.

Коваленко отметил, что оккупантам и сейчас в зоне боевых действий некомфортно.

Что известно о первых в мире ударных ротах дронов: смотрите видео

Какой состав роты

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" рассказал, что в ротах может быть разная комплектация дронов.

"Поэтому мы можем рассматривать именно такое количество – 300 дронов, но разной номенклатуры, разных типов и т.д. Но кроме этого есть и личный состав", – сказал Александр Коваленко.

Он отметил, что украинские военные имеют соответствующий опыт и могут использовать дроны на поле боя как при активных наступательных действиях, так и во время обороны почти сейчас.

При необходимости они могут выполнять разведывательные функции, а как максимум – конечно, также и ударные,

– предположил Коваленко.

Что известно об "Армии дронов"