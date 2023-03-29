Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, появление отдельных подразделений такого уровня, ориентированных на такую специализацию и функционал, о многом говорит. Ранее решение создать ударные роты беспилотников принял Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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"Это выходит на совсем другой профессиональный уровень и это будет значительно больше иметь через некоторое время масштабы, чем мы можем наблюдать сейчас", – заявил он.
Коваленко отметил, что оккупантам и сейчас в зоне боевых действий некомфортно.
Что известно о первых в мире ударных ротах дронов: смотрите видео
Какой состав роты
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" рассказал, что в ротах может быть разная комплектация дронов.
"Поэтому мы можем рассматривать именно такое количество – 300 дронов, но разной номенклатуры, разных типов и т.д. Но кроме этого есть и личный состав", – сказал Александр Коваленко.
Он отметил, что украинские военные имеют соответствующий опыт и могут использовать дроны на поле боя как при активных наступательных действиях, так и во время обороны почти сейчас.
При необходимости они могут выполнять разведывательные функции, а как максимум – конечно, также и ударные,
– предположил Коваленко.
Что известно об "Армии дронов"
- Проект "Армия дронов" – это совместная инициатива Генштаба ВСУ, Министерства цифровой трансформации и инициативы UNITED24. Цель этого проекта – помогать украинской армии мониторить линию фронта и давать мощный отпор оккупантам.
- В Минобороны заявили, что совместно с Генштабом ВСУ и Госспецсвязи создали Координационный штаб. Он будет действовать внутри этого проекта. Все, чтобы масштабировать производство БПЛА, реализовать реформы и обеспечить дронами Силы обороны.
- Сейчас 3 ударные роты БПЛА готовы к бою. У военных есть пикапы, ударные дроны и "Старлинки". Все беспилотники украинского производства, а оборудование для армейцев приобрели частные доноры.