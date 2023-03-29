Про це в коментарі 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, поява окремих підрозділів такого рівня, які орієнтовані на таку спеціалізацію та функціонал, багато про що каже. Раніше рішення створити ударні роти безпілотників ухвалив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Це виходить на зовсім інший професійний рівень і це буде значно більше мати через деякий час масштаби, ніж ми можемо спостерігати нині", – заявив він.

Коваленко зазначив, що окупантам і зараз в зоні бойових дій некомфортно.

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Який склад роти

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" розповів, що в ротах може бути різна комплектація дронів.

"Тому ми можемо розглядати саме таку кількість – 300 дронів, але різної номенклатури, різних типів тощо. Але окрім цього є й особовий склад", – сказав Олександр Коваленко.

Він зауважив, що українські військові мають відповідний досвід і можуть використовувати дрони на полі бою як при активних наступальних діях, так і під час оборони майже нині.

При необхідності вони можуть вже виконувати розвідувальні функції, а як максимум – звісно, також і ударні,

– припустив Коваленко.

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