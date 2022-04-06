Что Javelin и NLAW делают с российскими танками: видео обломков
6 апреля 2022 , 09:52Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ показал видео того, что осталось от техники оккупантов – на одной из трасс военный показал обломки российского танка, не пережившего удар Javelin или NLAW.
Танк был разрушен на территории СТО. От российской жестянки осталось только дуло, пробившее асфальт.
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Украинские снаряды уничтожили военный танк Т-80. По словам оператора, технику уничтожили с помощью Javelin или NLAW.
Смотрите, какая адская кухня была здесь для российских орков,
– прокомментировал автор видео.
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