В Украине найдется мало состоятельных художников и авторов. Одной из причин является нарушение авторских прав, которые почему-то постоянно нужно доказывать.

О том, чем отличается интеллектуальная собственность от авторского права и как надо это доказывать – в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказал кандидат юридических наук Константин Зеров.

Интересно Шкарлет начал работу в МОН с цензурирования новости о себе: фотодоказательство

Почему воруют интеллектуальную собственность

"Я сейчас может скажу для вас необычную вещь, но авторское право возникает через факт создания соответствующего произведения и не требует какой-либо регистрации", – сообщил Зеров.

Саму же регистрацию делают в Минэкономики, но исключительно по желанию самого автора. Доказательством вашего авторства могут служить исходные материалы произведения, или, возможно, если вы направили письмо Укрпочтой.

Как часто украинским авторам удается доказать плагиаторство?

Эксперт подчеркнул, что интеллектуальная собственность – более широкая категория, чем авторское право. Кроме авторского права, есть еще смежные права, права на средства индивидуализации например:

торговые марки:

изобретения,

полезные модели,

промышленные образцы.

Если мы говорим исключительно о плагиате – это присвоение авторства. Это издание под своим именем тому, что вам не принадлежит, того, что вы не создавали. Чаще всего все-таки говорится о нарушении авторских прав путем неправомерного использования первоначального объекта. В таком случае судебная практика у нас в Украине в целом является положительной для правообладателей,

– отметил Зеров.

Почему авторы чувствуют себя незащищенными от плагиата

Ученый считает, что здесь есть исторический аспект. Поскольку во времена СССР к праву интеллектуальной собственности относились не слишком с большим уважением. Так оно перенеслось и во времена независимой Украины.

Дело в том, что право интеллектуальной собственности – это прежде всего частное право. Это означает, что должна быть инициатива от самого правообладателя для защиты его прав. А это не всегда удобно для правообладателя,

– пояснил Зеров.

Проблемы заключаются в том, что нужно оплачивать судебный сбор, на который не всегда есть деньги. Когда они выиграют дело, они эти деньги вернут обратно. Но не у всех есть возможность сразу заплатить этот сбор и расходы на правовую помощь.

"В претензионном порядке, в том числе относительно нарушений авторского права в интернете, в целом практика есть, и она положительная. Если это делать в соответствии с установленными процедурами и правилами", – подытожил эксперт.

Что относится к интеллектуальной собственности: