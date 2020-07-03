В Україні знайдеться мало заможних митців та авторів. Однією з причин є порушення авторських прав, які чомусь постійно потрібно доводити.

Про те, чим відрізняється інтелектуальна власність від авторського права та як треба це доводити – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповів кандидат юридичних наук Костянтин Зеров.

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Чому крадуть інтелектуальну власність

"Я зараз може скажу для вас незвичну річ, але авторське право виникає через факт створення відповідного твору й не потребує будь-якої реєстрації", – повідомив Зеров.

Саму ж реєстрацію роблять у Мінекономіки, але виключно за бажанням відповідного автора. Доказом вашого авторства можуть слугувати вихідні матеріали твору, чи, можливо, якщо ви надіслали листа Укрпоштою.

Як часто українським авторам вдається довести плагіаторство?

Експерт наголосив, що інтелектуальна власність – ширша категорія, ніж авторське право. Крім авторського права, існують ще суміжні права, права на засоби індивідуалізації наприклад:

торговельні марки:

винаходи,

корисні моделі,

промислові зразки.

Якщо ми говоримо виключно про плагіат – це присвоєння авторства. Це видання під своїм іменем того, що вам не належить, того, що ви не створювали. Найчастіше все-таки мовиться про порушення авторського права шляхом неправомірного використання первісного об'єкта. У такому випадку судова практика в нас в Україні в цілому є позитивною для правовласників,

– зазначив Зеров.

Чому автори почувають себе незахищеними від плагіату

Науковець вважає, що тут є історичний аспект. Оскільки за часів за СРСР до права інтелектуальної власності ставилися не надто з великою повагою. Так воно перенеслося й у часи незалежної України.

Річ у тім, що право інтелектуальної власності – це насамперед приватне право. Це означає, що має бути ініціатива від самого правовласника для захисту його прав. А це не завжди зручно для правовласника, – пояснив Зеров.

Проблеми полягають у тому, що потрібно сплачувати судовий збір, на який не завжди є гроші. Коли вони виграють справу, вони ці гроші повернуть назад. Але не у всіх є можливість відразу заплатити цей збір та витрати на правову допомогу.

"У порядку претензійному, зокрема щодо порушень авторського права в інтернеті, у цілому практика є, і вона позитивна. Якщо це робити відповідно до встановлених процедур та правил", – підсумував експерт.

Що належить до інтелектуальної власності: