Однако только при условии, что он будет результативным для украинской стороны. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

Достойное внимание путину не дадут разорвать Украину по единственной причине

Я склонен думать, что такой диалог в обозримой перспективе не состоится,

– сказал Вигиринский.

Зеленский надеется, что Си Цзиньпинь может повлиять на путина

Политолог отметил, что Зеленский правильно апеллирует к Китаю как к партнеру россии, по крайней мере, по импорту товаров из россии. "Мы не говорим об экспорте, ведь в отношении продажи товаров технологического характера на рынок россии Китай занимает пассивную позицию. Он не замещает критические потребности россии в технологиях на замену западным компаниям", – пояснил он.

Необходимо понимать, что Си Цзиньпинь является тем человеком, к мнению которого путин может прислушаться. Ведь сейчас происходит переориентация сектора энергетики со стороны россии на рынки Индии и Китая, входящие в одну структуру БРИКС. Ключевую роль в ней играет именно Китай.

Китай может быть тем субъектом, который способен повлиять даже понятийно, с точки зрения веса в геополитике, на решения и действия россии.

– подчеркнул политолог.

Для диалога нужна основа – долгосрочное партнерство

По словам Вигиринского, несмотря на то, что Китай был нашим первым торговым партнером по итогам последних нескольких лет, Украина не имеет доверительных системных отношений с Китаем, произведенных на совместных проектах. Стоит упомянуть "Мотор Сич", Государственную продовольственную компанию по поставке зерна под китайские кредиты, кредиты, которые планировались для "Нефтегаза" со стороны Китая.

Украина как партнер Китая в коммерческих отношениях проявила себя не с лучшей стороны. Соответственно, Китай не имеет значительной заинтересованности в Украине, даже с точки зрения поставок продовольственного сырья,

– объяснил он.

Более того, ключевым партнером для поставки зерновых Китаю станет именно россия.

США будут провоцировать Китай

После того, как Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, Китай осознал, что США не настроены на продолжение политики признания единого Китая и существования двух систем управления – демократической и коммунистической. Политолог отметил, что нежелание администрации Байдена помешать визиту свидетельствует о том, что США уходит в конфронтацию с Китаем. Кроме того, союзником США на территории Европы Китай рассматривает именно Украину.

"Мы не совершаем системных действий, чтобы переориентировать внешнюю политику и искать "балансиров" – страны, которые не стали союзниками россии, в то же время не стали нашими союзниками. Это Индия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие. Мы не диверсифицируем внешнюю политику, или же диверсифицируем, но сегодня это сложно описать с точки зрения публичных фактов", – считает Вигиринский.

Следовательно, непонятно, о чем будет говорить Зеленский с Си Цзиньпинем, кроме призывов к гуманизму и прекращению войны.

Китай будет верен своим тезисам

Для украинцев позиция Китая довольно противоречива. Дело в том, что страна будет продолжать придерживаться двух тезисов:

Территориальная целостность должна быть сохранена, ни одно образование не будет признано.

Запад провоцировало россию к совершению агрессивных действий.

Я не вижу точек соприкосновения, на которых могут сойтись интересы украинцев и китайцев, для того чтобы усилить давление на путина, – сказал политолог.

Зеленский хочет поговорить с Си Цзиньпинем: смотрите видео