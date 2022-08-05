Однак лише за умови, якщо він буде результативним для української сторони. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

Варте уваги путіну не дадуть розірвати Україну з єдиної причини

Я схильний думати, що такий діалог в оглядній перспективі не відбудеться,

– сказав Вігірінський.

Зеленський сподівається, що Сі Цзіньпінь може вплинути на путіна

Політолог зауважив, що Зеленський правильно апелює до Китаю як до партнера росії принаймні щодо імпорту товарів з росії. "Ми не говоримо про експорт, адже відносно продажу товарів технологічного характеру на ринок росії Китай займає пасивну позицію. Він не заміщує критичні потреби росії у технологіях на заміну західним компаніям", – пояснив він.

Необхідно розуміти, що Сі Цзіньпінь є тією людиною, на думку якої путін може зважити. Адже наразі відбувається переорієнтування сектору енергетики з боку росії на ринки Індії та Китаю, які входять в одну структуру БРІКС. Ключову роль у ній відіграє саме Китай.

Китай може бути тим суб'єктом, який здатний вплинути навіть поняттєво, з точку зору ваги в геополітиці, на рішення і дії росії,

– наголосив політолог.

Для діалогу потрібне підґрунтя – довготривале партнерство

За словами Вігірінського, попри те, що Китай був нашим першим торговельним партнером за підсумками останніх декількох років, Україна не має довірливих системних відносин з Китаєм, вироблених на спільних проєктах. Варто згадати "Мотор Січ", Державну продовольчу компанію з постачання зерна під китайські кредити, кредити, які планувалася для "Нафтогазу" з боку Китаю.

Україна як партнер Китаю у комерційних відносинах проявила себе не з найкращої сторони. Відповідно, Китай не має значної зацікавленості в Україні, навіть з точки зору постачання продовольчої сировини,

– пояснив він.

Ба більше, ключовим партнером для постачання зернових Китаю стане саме росія.

США провокуватимуть Китай

Після того, як Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай усвідомив, що США не налаштовані на продовження політики визнання єдиного Китаю та існування двох систем управління – демократичної та комуністичної. Політолог зазначив, що небажання адміністрації Байдена перешкодити візиту свідчить про те, що США йде в конфронтацію з Китаєм. Крім цього, союзником США на території Європи Китай розглядає саме Україну.

"Ми не вчиняємо системних дій, щоб переорієнтувати зовнішню політику і шукати "балансирів" – країни, які не стали союзниками росії, водночас не стали нашими союзниками. Це Індія, Китай, Саудівська Аравія, ОАЕ та інші. Ми не диверсифікуємо зовнішню політику, або ж диверсифікуємо, але сьогодні це складно описати з точки зору публічних фактів", – вважає Вігірінський.

Відтак незрозуміло, про що говоритиме Зеленський із Сі Цзіньпінем, окрім закликів до гуманізму та припинення війни.

Китай буде вірним своїм тезам

Для українців позиція Китаю є доволі суперечливою. Річ у тім, що країна продовжуватиме дотримуватися двох тез:

Територіальна цілісність має бути збережена, жодне утворення не визнаватиметься.

Захід провокував росію до вчинення агресивних дій.

Я не бачу точок дотику, на яких можуть зійтися інтереси українців та китайців, для того, щоб посилити тиск на путіна, – сказав політолог.

Зеленський хоче поговорити з Сі Цзіньпінем: дивіться відео