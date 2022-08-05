Президент Украины решил пообщаться с главой Китая, чтобы последний изменил свое мнение по поводу России. Но, как видим, в КНР решили от предложения Владимира Зеленского увернуться.

Читайте также Китайский МИД вызвал послов стран Европы из-за критики военных учений у Тайваня

Китай не готов давать четкий ответ

Журналист пообщался с представителем МИД КНР Хуа Чуньином. Ему и задали вопрос о возможных переговорах между президентами Украины и Китая. Его ответ оказался слишком обобщенным, а также не содержал никакого упоминания о возможности обсуждения лидерами государств назревшей проблемы.

Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса,

– сказал Чуньин, но от вопроса уклонился.

Зеленский стремится к переговорам с Цзиньпином

В интервью одного из китайских изданий президент Украины четко очертил свою позицию. Он отметил, что ищет возможность провести диалог с главой КНР. В частности, он стремится обсудить отношение Китая к России, которая на протяжении пяти месяцев убивает гражданских в нашем государстве.

Попытки организовать дипломатический звонок не увенчаются успехом. Зеленский отметил, что в течение шести месяцев не удалось договориться о таком формате разговора с главой КНР.

Президент Украины отметил, что хотел бы напрямую пообщаться с Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что Китай – мощная страна, которая может политически и экономически повлиять на Россию. Более того, он – постоянный член Совета безопасности ООН.

Зеленский в разговоре с журналистами вспомнил, что в прошлом году общался с Цзиньпином. По его словам, в нынешних условиях разговор с президентом Китая был чрезвычайно полезным. Он убежден, что для прекращения боевых действий достаточно было бы политического и экономического влияния Китая, ведь он огромный.

Достойно внимания – Пионтковский убежден, что путин будет уговаривать Эрдогана поспособствовать перемирию с Украиной: смотрите видео