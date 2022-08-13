Когда-нибудь, оглядываясь назад и читая мемуары, мы поймем логику Запада при формировании пакетов санкций против россии. На поверхности политическая логика.

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Как готовили санкции

Возможно, при формировании первых санкций присутствовал страх – как бы не "перегнуть палку", не спровоцировать жесткий ответ со стороны рф. Потом страх начал уходить и сейчас санкций – петля, которая медленно затягивается на шее экономики россии. Веревка, периодически смазываемая персональными санкциями, весело поигрывая, уверенно движется.

Источники в спецслужбах рассказывают, что западные структуры, отслеживающие финансы, начали присматриваться уже непросто к российскому крупному бизнесу, а к держателям пакетов акций от 5%, готовясь блокировать и их. Все это – капли, которые точат камень. Но Куллинаном санкционной борьбы должны стать цены на нефть.

Как это было

Падение цен на нефть погубило СССР, погубит и россию. В 1970-х годах цена барреля нефти составляла 1,8 доллара. Через десять лет она выросла до почти 37 долларов. Началось нефтяное изобилие. Олимпиада, война в Афганистане, сытый застой (насколько это было возможно в условиях плановой экономики).

С одной стороны: "В результате президентских выборов к власти в США пришли самые реакционные силы американского империализма во главе с Рейганом!" (цитата из газеты "Правда"). С другой: "Выполняя свой рабочий план/я сегодня в коммунизм шагаю/и друзьям – соратникам всех стран/в их борьбе всемерно помогаю" (слоган с плаката художника Денисовского).

В дневнике Рональда Рейгана есть запись, датированная 26 марта 1981 года: "С семидесятых Советы все больше зависят от международной торговли. Экспорт зерна и нефти на мировой рынок – основные источники пополнения социалистического бюджета".

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А потом начался спад. В 1982 – 1985 годах цена за баррель колебалась в диапазоне $30. Вот что писал Егор Гайдар в книге "Гибель империи".

"В 1985 году увеличение затрат на ввод в действие новых скважин и поддержание добычи на действующих, недостаток ресурсов приводят к падению нефтедобычи в СССР на 12 миллионов тонн. В это же время медленное снижение реальной стоимости нефти, начавшееся в 1981 – 1984 годах, после решения Саудовской Аравии увеличить добычу более чем втрое <…> сменяется беспрецедентным в истории отрасли обвалом цен. В 1985 – 1986 годах цены на ресурсы, от которых зависел бюджет Советского Союза, его внешнеторговый баланс, стабильность потребительского рынка, возможность закупать десятки миллионов тонн зерна в год, способность обслуживать внешний долг, финансировать армию и ВПК, упали в несколько раз".

А все потому что цена за баррель упала до 10 долларов. Первым пострадали те самые "друзья-соратники" – СССР сократил экспорт ресурсов в Польшу и Прибалтику. "Мы должны заботиться сначала о нашем народе. Немыслимо поставлять союзникам дешевую нефть по ценам в пять – шесть раз ниже мировых", – возмущался тогда Горбачев. И это, в том числе, стало одним из причин развала соцслагеря – экономически зависимые от СССР страны увидели ее ослабление и рванули на свободу из "тюрьмы народов".

"Наше влияние в Польше, Латвии, Литве и Эстонии на 90 процентов основывается на нефти. Идеология и советские войска мало влияют на эти страны", – вспоминал советник Горбачева, Георгий Шахназаров (цитаты из книги Уильяма Таубмана "Горбачев. Его жизнь и время"). Пройдет еще год и ситуация станет еще хуже.

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"В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель стоил 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти (15 – 23 долларов в 1987 – 1991 годах — ЧЛ) ее не спасло, – отмечает экономический обозреватель Михаил Оверченко и напоминает. – Стабильность и рост благосостояния россии с начала 2000 годов тоже были куплены за нефтедоллары. Цена нефти выросла с 12,72 доллара в кризисном 1998 году до 108,66 доллара в 2013 году".

Как это будет

Сейчас ситуация повторяется. Колоссальные прибыли нефтедобытчиков на россии дали им возможность начать войну в Украине не оглядываясь на финансовую сторону вопроса. Тем более там на это не оглядываются, когда речь идет о тратах, обещанных социально депрессивным элементам. Пообещать высокую зарплату за войну какому-то пацану из какого-то забытого богом села в республике тыва и не дать, а позже послать его родственников нах*р и не дать "гробовые", точно зная, что никак защитить или противостоять власти они не смогут – святое православно-руссомирское дело.

Но вернемся к нефти. Так же, как и раньше, велика роль саудитов и ОПЕК. Сейчас они проявляют себя не так активно как этого хотелось бы. Увеличение добычи на 100 тысяч баррелей в сутки с сентября не очень сильно изменят ситуацию с ценой. Но это только начало. "Три источника заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут прокачать "значительно больше", но сделают это только в том случае, если кризис поставок усугубится", – сообщило 3 августа агентство Рейтерс.

По словам одного из источников, Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК имеют свободные производственные мощности на 2 – 2,7 миллиона баррелей в день. Однако в текущей ситуации страны пока не хотели бы наращивать добычу.

Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель,

– заявил другой источник.

"Ограничение цен на продажу российской нефти в новом году" – золотые слова!

В российский бюджет на 2022 г. закладывалась прогнозная цена на нефть Urals на уровне 62,2 доллара за баррель. Для сырьевой страны это значит, что при такой цене продажи она будет чувствовать себя комфортно и обеспечивать свои текущие платежи, а все остальное – прибыль, которую можно тратить на свое усмотрение. Тратит она ее, как мы видим, на войну. Сейчас, даже несмотря на то, что нефть продолжает дешеветь, цена барреля Urals составляет 74 доллара за баррель. Пик цены был в июне – почти 102 доллара.

В то же время российский минфин сообщает о том, что экспорт их нефти по морю в начале июля восстановился до средних уровней 2021 года после падения на 15% в марте. Произошло это из-за рекордного дисконта на Urals к сорту Brent (30%) и перенаправления потоков в Азию. Доля россии в импорте нефти по морю в Китай и Индию выросла до 11% и 14% с 6% и 2% соответственно. Просто напомню Urals дешевле Brent, потому что она хуже качеством — содержит больше серы и тяжелых углеводородов.

Суммируем.

Нефть – кровь российской экономики, так было всегда. Увеличение добычи странами ОПЕК приведет к насыщению рынка нефтью и снижению цены. Введение граничной цены продажи барреля нефти – важное решение, которое будет принято. Очевидно, что цена барреля должна быть ниже чем цена барреля, заложенная в россбюджет – 62,2 доллара за баррель. Плюс к этому запрет на страхование танкеров и сокращение потребление нефти как таковой.

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