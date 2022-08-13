Колись, озираючись назад і читаючи мемуари, ми зрозуміємо логіку Заходу при формуванні пакетів санкцій проти росії. На поверхні – політична логіка.

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Як готували санкції

Можливо, при формуванні перших санкцій був страх – як би не "перегнути палицю", не спровокувати жорстку відповідь з боку росії. Потім страх почав йти і зараз санкцій – петля, яка повільно затягується на шиї економіки росії. Мотузка, що періодично змащується персональними санкціями, весело граючи, впевнено рухається.

Джерела у спецслужбах розповідають, що західні структури, які відстежують фінанси, почали придивлятися вже непросто до російського великого бізнесу, а до власників пакетів акцій від 5%, готуючись блокувати їх. Все це – краплі, які точать камінь. Але Куллінаном санкційної боротьби мають стати ціни на нафту.

Як це було

Падіння цін на нафту занапастило СРСР, загубить і росію. У 1970-х роках ціна бареля нафти становила 1,8 долара. Через десять років вона зросла майже до 37 доларів. Почалося нафтове насичення. Олімпіада, війна в Афганістані, ситий застій (наскільки це можливо в умовах планової економіки).

З одного боку: "В результаті президентських виборів до влади в США прийшли найреакційніші сили американського імперіалізму на чолі з Рейганом!" (Цитата з газети "Правда"). З іншого: "Виконуючи свій робочий план/я сьогодні в комунізм крокую/і друзям – соратникам усіх країн/у їх боротьбі всіляко допомагаю" (слоган із плаката художника Денисовського).

У щоденнику Рональда Рейгана є запис, датований 26 березня 1981 року: "З сімдесятих Рад все більше залежать від міжнародної торгівлі. Експорт зерна і нафти на світовий ринок – основні джерела поповнення соціалістичного бюджету".

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А потом начался спад. В 1982 – 1985 годах цена за баррель колебалась в диапазоне $30. Вот что писал Егор Гайдар в книге "Гибель империи".

"У 1985 році збільшення витрат на введення в дію нових свердловин і підтримання видобутку на діючих, нестача ресурсів призводять до падіння нафтовидобутку в СРСР на 12 мільйонів тонн. Водночас повільне зниження реальної вартості нафти, що почалося в 1981 – 1984 роках, після рішення Саудівська Аравія збільшить видобуток більш ніж утричі <…> змінюється безпрецедентним в історії галузі обвалом цін. У 1985 – 1986 роках ціни на ресурси, від яких залежав бюджет Радянського Союзу, його зовнішньоторговельний баланс, стабільність споживчого ринку, можливість закуповувати десятки мільйонів тонн зерна на рік, здатність обслуговувати зовнішній борг, фінансувати армію та ВПК, впали в кілька разів".

А все тому, що ціна за барель впала до 10 доларів. Першим постраждали ті самі "друзі – соратники" – СРСР скоротив експорт ресурсів до Польщі та Прибалтики. "Ми повинні дбати спочатку про наш народ. Немислимо постачати союзникам дешеву нафту за цінами в п'ять – шість разів нижчими за світові", – обурювався тоді Горбачов. І це, зокрема, стало однією з причин розвалу соцтабору – економічно залежні від СРСР країни побачили її ослаблення та рвонули на волю з "в'язниці народів".

"Наш вплив у Польщі, Латвії, Литві та Естонії на 90 відсотків ґрунтується на нафті. Ідеологія та радянські війська мало впливають на ці країни", – згадував радник Горбачова, Георгій Шахназаров (цитати з книги Вільяма Таубмана "Горбачов. Його життя та час"). Мине ще рік і ситуація стане ще гіршою.

Нафта – слово, яке може поховати росію / Фото Getty Images

"У 1986 році Саудівська Аравія, вирішивши покарати інші країни ОПЕК за перевищення квот, різко наростила видобуток. США перед цим теж її збільшили. І до середини року барель коштував 12 доларів. Економіка СРСР почала розвалюватися, і деяке подорожчання нафти (15 – 23 доларів) у 1987 – 1991 роках (ЧЛ) її не врятувало, – зазначає економічний оглядач Михайло Оверченко і нагадує: – Стабільність та зростання добробуту росії з початку 2000 років теж були куплені за нафтодолари. Ціна нафти зросла з 12,72 долара у кризовому 1998 році 108,66 долара у 2013 році".

Як це буде

Нині ситуація повторюється. Колосальні прибутки нафтовидобувачів на росії дали їм можливість розпочати війну в Україні, не оглядаючись на фінансову сторону питання. Тим більше там на це не оглядаються, коли йдеться про витрати, обіцяні соціально депресивним елементам. Пообіцяти високу зарплату за війну якомусь пацану з якогось забутого богом села в республіці тива і не дати, а пізніше послати його родичів нах*р і не дати "гробові", точно знаючи, що ніяк захистити чи протистояти владі вони не зможуть – свята православно-руссомирська справа.

Але повернемось до нафти. Так само як і раніше, велика роль саудитів та ОПЕК. Зараз вони проявляють себе не так активно, як цього хотілося б. Збільшення видобутку на 100 тисяч барелів на добу з вересня не дуже змінять ситуацію з ціною. Але це лише початок. "Три джерела заявили, що Саудівська Аравія та ОАЕ можуть прокачати "значно більше", але зроблять це тільки в тому випадку, якщо криза поставок погіршиться", – повідомило 3 серпня агентство Рейтерс.

За словами одного з джерел, Саудівська Аравія, ОАЕ та деякі інші члени ОПЕК мають вільні виробничі потужності на 2 – 2,7 мільйона барелів на день. Однак у поточній ситуації країни поки що не хотіли б нарощувати видобуток.

Враховуючи можливу відсутність газу в Європі цієї зими та потенційне обмеження цін на продаж російської нафти в новому році, ми не можемо зараз викидати на ринок кожен барель.

– заявило інше джерело.

"Обмеження цін на продаж російської нафти у новому році" – золоті слова!

До російського бюджету на 2022 рік закладалася прогнозна ціна на нафту Urals на рівні 62,2 долара за барель. Для сировинної країни це означає, що за такої ціни продажу вона почуватиметься комфортно і забезпечуватиме свої поточні платежі, а все інше – прибуток, який можна витрачати на власний розсуд. Витрачає вона її, як ми бачимо, на війну. Зараз, навіть попри те, що нафта продовжує дешевшати, ціна бареля Urals становить 74 долари за барель. Пік ціни був у червні – майже 102 долари.

Водночас російський мінфін повідомляє про те, що експорт їхньої нафти морем на початку липня відновився до середніх рівнів 2021 року після падіння на 15% у березні. Сталося це через рекордний дисконт на Urals до сорту Brent (30%) та перенаправлення потоків до Азії. Частка росії в імпорті нафти морем до Китаю та Індії зросла до 11% і 14% з 6% і 2% відповідно. Просто нагадаю Urals дешевше за Brent, тому що вона гірша за якістю – містить більше сірки та важких вуглеводнів.

Підсумовуємо.

Нафта – кров російської економіки, це було завжди. Збільшення видобутку країнами ОПЕК призведе до насичення ринку нафтою та зниження ціни. Введення граничної ціни продажу бареля нафти – важливе рішення, яке буде ухвалено. Очевидно, що ціна бареля має бути нижчою ніж ціна бареля, закладена в росбюджет – 62,2 долара за барель. Плюс до цього заборона страхування танкерів і скорочення споживання нафти як такої.

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