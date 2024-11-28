Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, какой шаг со стороны России может кардинально изменить позицию Си Цзиньпина.

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"В целом война России против Украины выгодна КНР. Однако единственное, что не устраивает Пекин – ядерная война", – отметил российский оппозиционный журналист.

Напомним, что Китай отреагировал на удар по Днепру баллистической ракетой средней дальности, которая способна нести ядерный заряд. Пекин призвал все стороны сохранять спокойствие и создавать условия для скорейшего прекращения огня.

Что даст разрыв отношений России с Китаем

Китай стратегический партнер России. Более того, КНР поддерживает страну-агрессора не только через своего прокси Северную Корею, но помогает российской экономике, покупая у России энергоресурсы, и позволяет обходить международную изоляцию. В частности, Пекин дает возможность Москве получать западные технологии через свои ресурсы.

Я слышу о том, что один из вариантов ослабления Путина – разрыв его отношений с Китаем. Но этого не будет. Я не вижу сейчас возможности у Запада так надавить на Китай, чтобы оторвать его от России,

– сказал Яковенко.

По его словам, для этого по крайней мере придется применить санкции, однако они ударят и по западным странам. Поэтому по мнению российского оппозиционного журналиста, единственный путь, который даст необходимый результата – достаточное количество оружия, которое позволит Украине переломить ситуацию на поле боя.