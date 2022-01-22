Что может спасти Россию

Год назад Алексей Навальный приехал в Москву - пожертвовав своей свободой ради того, что считал более важным. Как Гарри Поттер, а до него Люк Скайоукер и первые христиане. И был арестован.

России нужна оппозация

То, что лидер политической оппозиции находится в тюрьме – это плохо для страны, плохо для стабильности и плохо для развития. То, что созданные им организации объявлены "экстремистскими" и "террористическими" – тоже плохо для России, для её безопасности и для развития.

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Мирная политическая оппозиция, представленная во власти, а периодически побеждающая и сменяющая тех, кто находится у власти – это важный элемент политической системы. Неслучайно, российская конституция описывает множество прав и способов, которыми граждане могут менять власть. Это элемент стабильности, это – то, что делает страну устойчивой и сильной.

Соответственно, борьба с политической оппозицией силовыми методами – тюрьмы, домашние аресты, преследование за политическую деятельность как за "экстремистскую" и "террористическую", выдавливание за границу – это плохо для страны.

Это подрывает стабильность и замедляет экономическое развитие, что, в свою очередь, ещё сильнее подрывает стабильность и безопасность.

Деэскалация необходима

Существование в режиме перманентного политического кризиса с сотнями политзаключенных и тысячами политических эмигрантов – это непозволительная роскошь для России. Это может быть выгодно каким-то ведомствам, но это плохо для страны.

Те, кто не согласен с курсом, должны быть представлены в местных законодательных собраниях и Думе, а не сидеть в тюрьме или в эмиграции.

Освобождение Алексея Навального из тюрьмы, освобождение другие политзаключенных, прекращение преследования мирной оппозиции как "экстремистов" и "террористов" – такая деэскалация политического кризиса нужна России.

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