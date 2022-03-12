Что мы должны сделать – чтобы число 79 хотя бы не росло, – Зеленский о погибших детях

Российские оккупанты продолжают истребление мирного населения Украины. И часто их жертвами становятся и дети. Всего с начала войны есть подтвержденные случаи гибели 79 детей от рук российских военных преступников.

Владимир Зеленский записал видеообращение к итальянцам, которые вышли на митинг в поддержку Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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Особое внимание президент Украины уделил погибшим детям.

"И что мы должны сделать? Мы все – украинский народ, и вы, европейцы, чтобы это число 79 не изменилось. Не росло. И чтобы Европа не забыла Украину и 79", – подчеркнул Владимир Зеленский.