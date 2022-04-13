То, что мы увидели в Бородянке, могли совершить только зомби, а не люди, – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что борьба за европейское будущее происходит на украинской почве.

Гитанас Науседа отметил, что за последние недели украинская нация продемонстрировала свою чрезвычайную мощь и решительность.

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Он добавил, что продолжает доказывать это каждый день. Гражданское сопротивление, а также мобилизация всех сил были задействованы для того, чтобы противостоять нашествию, защищать свободу и правду.

Я хотел бы выразить свое глубокое уважение всей нации и лично Президенту Зеленскому,

– объявил Гитанас Науседа.

"Сегодня мы посетили Бородянку. Это место, где мы увидели темную сторону человеческой натуры. Такие ужасы, такое зверство могут творить только зомби, а не люди", – добавил президент Литвы.

Он отметил, что они (российские военные – 24 канал) выполняли приказы своих военных предводителей. Они сознательно уничтожали украинскую нацию. "Мы не можем этого допустить. Российские органы власти должны заплатить за эти тяжкие преступления", – подытожил Гитанас Науседа.

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