В ноябре состоится саммит G20, на котором соберутся лидеры самых мощных стран мира. Мероприятие посетит украинский президент Владимир Зеленский, а также – кремлевский диктатор владимир путин.

Вероятно, на саммите попытаются начать процесс переговоров между лидерами двух воюющих друг с другом стран. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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По его мнению, в ноябре будут пытаться достичь хоть каких-то договоренностей. Очевидно, что переговоры и прекращение огня крайне нужны государству-агрессору. "россия очень боится того, что мы получим по ленд-лизу", – подчеркнул Давидюк.

путин потерял контроль

"Хлопок", который расцветает в Крыму из-за неумения курить, уже стал доброй традицией. россияне больше не верят, что путин контролирует полуостров. Сегодня возникает вопрос легитимности главы кремля, который все контролировал и за все отвечал.

Крым горит, сотни тысяч туристов убегают, кремлевские пропагандисты под москвой подрываются. Эта хлопчатобумажная аллергия заполонила всю россию. А завтра будут взрывы на курилах, а потом – загорится на кавказе. Тогда возникнет вопрос: война в Украине не перерастет на всю россию? Они скажут: "Это украинцы делают". А украинцы скажут: "А чем мы до курил могли дострелить?",

– отметил политолог.

Все это, замечает Давидюк, рождает у россиян сомнение: "А может, путин не настоящий? Может это "Лжедмитрий?"

"Может он прикидывается суперсильным царем, а на самом деле это "лох", который управляет царской империей. А как россиянам признаться, что они – "лохи"? И "лох" ими управляет", – сказал он.

Есть надежда, что тогда россияне начнут размышления о замене главнокомандующего, осознают циничную лживость пропагандистов и наконец поймут, что война в Украине является несчастливой для них.

У них начался диссонанс. Они не понимают, как захватившая Крым бравадная россия сегодня его не контролирует. А "было же так душевно, по-домашнему". Все. Сказка заканчивается,

– подчеркнул Давидюк.

Нужно учить историю

россияне много раз уступали Крым – и украинцам, и туркам, и британцам. Но они забывают, что он всегда был украинским. "Не Хрущев его передал. Князь Владимир принимал христианство на территории Крыма. Вашей россии еще не было", – отметил политолог.

Поэтому гражданам россии нужно внимательно прочесть исторические книги и понять, что к полуострову они не имеют никакого отношения.

Да, был период, когда вы владели Крымом – 8 лет. Все. Закончилась оккупация, и вам придется собираться,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Важно, что у россиян уже это чувство есть. Оно выливается в страх, панику, недоверие друг к другу, внутреннюю агрессию. Более того, половина людей уже и войну не хочет поддерживать.

"Все, у них уже тоже раскол начался. путин обещал суперстрану и суперзавоевание. Но ничего не удается. Я уверен, что Украина задала правильную динамику, которая начала пугать россию", – подытожил политолог.

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