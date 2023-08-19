То есть если Кремль хочет воплотить в жизнь мечты Путина, то необходимо будет провести в России очередную большую волну мобилизации. Об этом рассказал заместитель начальника Генштаба Сил обороны Эстонии Март Вендл.

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России нужно больше солдат

Он убежден, что России понадобится провести или большую волну мобилизации, или существенно нарастить количество подписавших контракт из минобороны. Только таким образом можно будет добиться хоть какого-нибудь успеха. К примеру, выход на административные границы Донецкой области.

С чисто военной точки зрения, мобилизация России была бы необходимой для получения большей мощи нападения, но, вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения,

– заметил он

По словам Вендла, в России стараются удержаться и не допускать новой волны мобилизации. В то же время, он добавил, что в марте 2023 года объявляли существенный набор в армию оккупантов.

"На сегодняшний день это длится некоторое время, и поставленные цели, вероятно, не достигаются, хотя наплыв контрактников таков, что боевые потери будут возмещены", – отметил он.

Идет война на истощение